Două puternice cutremure de pământ, cu magnitudini de 7,2 şi de 7,5, au lovit nordul şi centrul Venezuelei miercuri seară, la un interval de doar 39 de secunde unul după celălalt.

Distrugerile sunt deosebit de ample în statul La Guaira de pe ţărmul Mării Caraibilor, însă mai multe clădiri s-au prăbuşit şi în capitala ţării, Caracas, precum şi în alte regiuni.

În contextul în care operaţiunile de căutare şi salvare sunt în plină desfăşurare, autorităţile locale se tem că un număr mult mai mare de oameni sunt în continuare prinşi sub dărâmături. Echipe ale ajutorului internaţional sunt desfăşurate în ţara sud-americană pentru a oferi asistenţă operaţiunilor de salvare.

Joi seară, Ministerul Sănătăţii din Venezuela raportase că bilanţul preliminar era de 235 de victime.