Instanța a pronunțat pedeapsa maximă împotriva inculpatului, Taleb Al-Abdulmohsen, originar din Arabia Saudită. Bărbatul în vârstă de 51 de ani a fost găsit vinovat de omor, transmite BBC.

Procurorii afirmă că, pe 20 decembrie 2024, acesta a condus un autoturism BMW închiriat cu o viteză de până la 48 km/h prin târgul de Crăciun din centrul orașului Magdeburg.

Atacul a avut loc la ora 19:02, ora locală, când târgul era foarte aglomerat. Atacul a durat un minut și patru secunde.

Un băiat de nouă ani și cinci femei cu vârste cuprinse între 45 și 75 de ani au fost uciși. Aproximativ 300 de persoane au fost rănite.

Taleb Al-Abdulmohsen a fost arestat imediat după incident.

Procurorii: a acționat din motive personale

Procurorii au declarat că acesta a planificat atacul cu mult timp în avans și a acționat singur. Ei au precizat că individul nu urmărea niciun obiectiv ideologic serios, ci a acționat în primul rând din motive personale.

„Singura preocupare a inculpatului a fost și rămâne propria persoană”, a declarat procurorul-șef Matthias Böttcher. Un expert psihiatru a afirmat că bărbatul suferă de tulburare de personalitate narcisistă și are o nevoie copleșitoare de atenție.

Taleb Al-Abdulmohsen a declarat în fața instanței că a fost motivat să comită atacul din cauza conflictelor cu autoritățile germane. El a spus că era furios că drepturile femeilor saudite erau ignorate.

A vorbit foarte puțin despre atacul în sine.

Azilant în Germania din 2016

Taleb Al-Abdulmohsen a primit azil în Germania în 2016. Se pare că acesta a susținut că se confrunta cu riscul de persecuție în Arabia Saudită, din cauza criticilor sale la adresa islamului și a familiei regale. Agenția germană de presă DPA a precizat că acesta provine din Hofuf, Arabia Saudită, și face parte din minoritatea șiită de acolo.

Autoritățile afirmă că acesta avea un istoric de retorică antiislamică și simpatii de extremă dreaptă.

A fost descris ca fiind un critic al islamului și și-a exprimat, de asemenea, pe rețelele sociale, sprijinul pentru partidul de extremă dreaptă „Alternativa pentru Germania”, lăudând partidul pentru că luptă împotriva aceluiași dușman ca și el „pentru a proteja Germania”.

Înainte de atac, acesta lucra la o clinică din Bernburg, în calitate de specialist în psihiatrie și psihoterapie. Din 2020 era angajat într-o unitate psihiatrică securizată pentru persoane cu dependențe, dar, recent, fusese declarat inapt pentru muncă.

Condamnatul are dreptul de a face apel împotriva sentinței.

În Magdeburg a fost amenajat un tribunal provizoriu pentru procesul său, din cauza numărului mare de victime. Târgurile și festivalurile de Crăciun din Germania au mai fost ținta unor atacuri și în trecut, în principal din partea unor islamiști extremiști.

La momentul atacului, autoritățile au declarat că Taleb Al-Abdulmohsen era un atacator „atipic”.