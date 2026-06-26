Vorbind înaintea unei ședințe a Consiliului de Supraveghere al Institutului Național de Asigurări Sociale (NSSI), unde a fost discutat proiectul de buget al sistemului de asigurări sociale de stat pentru 2026, Efremova a declarat că această creștere va rezulta dintr-o ajustare planificată de 7,8% a tuturor pensiilor, începând cu 1 iulie, relatează novinite.com.

Ea a subliniat că proiectul de buget include măsuri menite să reducă economia subterană, să stimuleze ocuparea forței de muncă și să consolideze veniturile sistemului de asigurări sociale. Printre acestea se află creșterea pragurilor minime de asigurare în diverse profesii și sectoare, precum și stabilirea unui venit maxim asigurat de 2.300 de euro.

Potrivit ministrului, aceasta este prima creștere a pragurilor minime de asigurare din ultimul deceniu. Ea a precizat că măsurile au fost discutate în prealabil cu reprezentanții mediului de afaceri și a descris ajustarea ca fiind moderată, dar necesară.

Oficialii estimează că aceste schimbări vor aduce aproximativ 130 de milioane de euro venituri suplimentare la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Ministrul a abordat și problema salariilor subdeclarate, afirmând că ajustările urmăresc reducerea practicii de a declara venituri mai mici pentru contribuții sociale, în special în rândul angajaților cu venituri mari și al managerilor.

Ea a adăugat că bugetul de securitate socială pentru 2026 garantează plata tuturor pensiilor, beneficiilor și transferurilor sociale fără excepție.

Pensiile din România: număr de beneficiari și nivelul mediu în 2026

În trimestrul I al anului 2026, numărul mediu de pensionari a fost de 4.920.000 persoane, în scădere cu 7.000 de persoane față de trimestrul IV 2025, în timp ce numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat s-a situat la 4.577.000 persoane, o diferență de sub o mie de persoane față de trimestrul precedent, potrivit datelor furnizate de INS.

În aceeași perioadă, pensia medie lunară (calculată pe baza sumelor brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari — asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.) a fost de 2.934 lei, în scădere cu 0,8% față de trimestrul precedent.

Pensionarii de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară (93,0%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80,7%), urmaţi de beneficiarii pensiilor de urmaş cu o pondere de 9,6% şi de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,1%.

În schimb, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate și anticipate parțial, a căror pondere a fost de 1,6%.

Pensionarii de asigurări sociale cu pensii pentru limită de vârstă însumează 1.791.000 bărbați și 2.178.000 femei, majoritatea fiind pensionari cu stagiu complet de cotizare. Astfel, dintre bărbați, 1.455.000 (81,2% din totalul pensionarilor de sex masculin pentru limită de vârstă) au realizat stagiul complet, iar în cazul femeilor, 1.747.000 (80,2% din totalul pensionarelor pentru limită de vârstă) se încadrează în aceeași categorie.

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de opt la 10; acest raport prezintă variații semnificative în profil teritorial, de la patru pensionari la 10 salariați în Municipiul București și în județul Ilfov, la 15 pensionari la 10 salariați în județul Teleorman, respectiv la 14 pensionari la 10 salariați în județul Vaslui.