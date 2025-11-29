Bilanţul morților din cauza inundaţiilor şi alunecărilor de teren din Sri Lanka a crescut la 153. Zeci de persoane, dispărute

Centrul de Gestionare a Dezastrelor din Sri Lanka (DMC) a anunţat sâmbătă seară că 153 de persoane au murit din cauza inundaţiilor şi a alunecărilor de teren provocate de ciclonul Ditwah în această ţară, informează Xinhua.

Un număr total de 191 de persoane sunt în continuare date dispărute, în timp ce operaţiunile de căutare şi salvare se intensifică în mai multe districte, au precizat reprezentanţii DMC.

Zeci de mii de persoane afectate

DMC a anunţat că 774.724 de persoane din 217.263 de familii din toate districtele ţării au fost afectate de ploi torenţiale, inundaţii şi alunecări de teren. Aceeaşi agenţie a adăugat că multe zone rămân inaccesibile, complicând eforturile de salvare şi de distribuire a ajutoarelor.

De asemenea, 100.898 de persoane din 27.494 de familii se află în prezent în 798 de centre de evacuare.

Întrucât întreruperile sistemelor de comunicaţii continuă să împiedice coordonarea în unele dintre regiunile cele mai grav afectate, operatorii de telecomunicaţii din Sri Lanka au convenit să acorde prioritate apelurilor de urgenţă pentru a reduce congestia reţelei şi a îmbunătăţi capacitatea de reacţie a autorităţilor, a anunţat Divizia Media a Preşedintelui din Sri Lanka.

Se preconizează că vremea nefavorabilă se va îmbunătăţi începând de duminică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













