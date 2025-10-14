Doi muncitori din Sri Lanka, răniți după ce mașina lor a lovit un stâlp și a rupt un gard. „E și ziua mea, ăsta e cadou”

Stiri actuale
14-10-2025 | 17:28
×
Codul embed a fost copiat

Doi muncitori străini au fost răniți marți dimineață într-un accident petrecut în județul Dolj. Autoturismul în care se aflau a ieșit de pe șosea și a izbit în plin un stâlp.

autor
Gigi Ciuncanu

Pentru că acesta risca oricând să se prăbușească peste maşinile din trafic, circulația în zonă a fost întreruptă câteva ore.

Cei doi muncitori, ambii din Sri Lanka, mergeau spre Filiași însă la intrarea în oraș mașina lor a ieșit în decor și s-a izbit de un stâlp. Şi gardul unei localnice a fost avariat în impact.

Localnică: „Îmi dădui seama că e ceva după lătratul câinelui și după cum bufniră. Când văzui gardul căzut, am zis: e clar. Și mai e și ziua mea, Ăsta e cadou”.

Inițial, șoferul a declarat că ar fi adormit la volan.

Citește și
storia
Surpriza pe piața imobiliară. Ce s-a întâmplat după majorarea TVA

Șofer: „Când am venit am adormit”.

Dar apoi şi-a schimbat declaraţiile şi a susţinut că a fost pasager în mașină.

Colegul șoferului: „Am fost la câteva minute în fața lui, el spune că a evitat un câine, a încălecat bordura și nu a mai putut să redreseze și a intrat în stâlp”.

Martor: „Nu avu domnule niciun câine că fu drumul liber. Cred că adormi la volan, altceva nu avu ce să facă, adormi la volan, fu drumul liber, viteză, adormi și nu mai apucă să ia curba și dădu în stâlp”.

Localnică: „Cred că a adormit că de aici șterseră, intrară cu mașina, șterseră bordura și direct în stâlp și de acolo probabil îl aruncă în gard”.

Mihaela Sadoveanu – purtător de cuvânt IPJ Dolj: „Conducătorul auto a fost depistat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”.

Cei doi muncitori, de 20 şi 48 de ani, au fost transportaţi la spital, dar viaţa nu le este pusă în pericol. După accident, echipele de intervenție au lucrat toată ziua pentru a înlocui stâlpul respectiv, timp în care circulaţia rutieră în zonă s-a desfăşurat cu dificultate.

Partidele de extremă dreapta și de stânga din Franța depun moțiune de cenzură împotriva guvernului Lecornu

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, dolj, muncitor ranit,

Dată publicare: 14-10-2025 17:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Surpriza pe piața imobiliară. Ce s-a întâmplat după majorarea TVA
Stiri actuale
Surpriza pe piața imobiliară. Ce s-a întâmplat după majorarea TVA

După majorarea TVA, numărul tranzacțiilor imobiliare cu unități individuale a scăzut doar ușor, în timp ce interesul pentru căutarea locuințelor rămâne ridicat, potrivit datelor ANCPI și Storia.

Cum au salvat o polițistă și câinele ei viața unui bebeluș care s-a înecat cu sirop: „Animalele au un alt simț”
Stiri actuale
Cum au salvat o polițistă și câinele ei viața unui bebeluș care s-a înecat cu sirop: „Animalele au un alt simț”

O polițistă din Prahova a salvat viața unui bebeluș de o lună, alarmată de câinele ei, care a simțit pericolul și a început să latre. Întâmplarea a avut loc noaptea, în blocul unde locuiește agenta. 

Doi bărbați au înjunghiat oameni la întâmplare. Au început de la un local și au ajuns în casa unor localnici
Stiri actuale
Doi bărbați au înjunghiat oameni la întâmplare. Au început de la un local și au ajuns în casa unor localnici

Doi bărbați din Covasna au fost arestați preventiv, după ce într-o singură noapte, au comis un lung șir de violențe, printre care și două tentative de omor. Ambii erau băuți, iar unul ar fi consumat și droguri, potrivit anchetatorilor.

Recomandări
Nicio decizie finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii - surse
Stiri Politice
Nicio decizie finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii - surse

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”
Stiri actuale
ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”

Marii datornici și contribuabilii cu restanțe eșalonate de ani de zile, ale căror dosare au stagnat mult timp, au intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Stiri Economice
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

FMI a revizuit în scădere prognoza de creştere a economiei României pentru acest an la 1%, faţă de 1,6% în aprilie şi 3,3% în octombrie anul trecut, potrivit raportului „World Economic Outlook”, publicat marţi de instituția financiară internațională. 

Top citite
1 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu
3 plosnite arhitectura
Pro TV
Stiri actuale
„Greva” studenților la Universitatea de Arhitectură din București. Nu mai vor să vină la cursuri de frica ploșnițelor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Octombrie 2025

48:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28