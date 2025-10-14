Doi muncitori din Sri Lanka, răniți după ce mașina lor a lovit un stâlp și a rupt un gard. „E și ziua mea, ăsta e cadou”

Doi muncitori străini au fost răniți marți dimineață într-un accident petrecut în județul Dolj. Autoturismul în care se aflau a ieșit de pe șosea și a izbit în plin un stâlp.

Pentru că acesta risca oricând să se prăbușească peste maşinile din trafic, circulația în zonă a fost întreruptă câteva ore.

Cei doi muncitori, ambii din Sri Lanka, mergeau spre Filiași însă la intrarea în oraș mașina lor a ieșit în decor și s-a izbit de un stâlp. Şi gardul unei localnice a fost avariat în impact.

Localnică: „Îmi dădui seama că e ceva după lătratul câinelui și după cum bufniră. Când văzui gardul căzut, am zis: e clar. Și mai e și ziua mea, Ăsta e cadou”.

Inițial, șoferul a declarat că ar fi adormit la volan.

Șofer: „Când am venit am adormit”.

Dar apoi şi-a schimbat declaraţiile şi a susţinut că a fost pasager în mașină.

Colegul șoferului: „Am fost la câteva minute în fața lui, el spune că a evitat un câine, a încălecat bordura și nu a mai putut să redreseze și a intrat în stâlp”.

Martor: „Nu avu domnule niciun câine că fu drumul liber. Cred că adormi la volan, altceva nu avu ce să facă, adormi la volan, fu drumul liber, viteză, adormi și nu mai apucă să ia curba și dădu în stâlp”.

Localnică: „Cred că a adormit că de aici șterseră, intrară cu mașina, șterseră bordura și direct în stâlp și de acolo probabil îl aruncă în gard”.

Mihaela Sadoveanu – purtător de cuvânt IPJ Dolj: „Conducătorul auto a fost depistat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”.

Cei doi muncitori, de 20 şi 48 de ani, au fost transportaţi la spital, dar viaţa nu le este pusă în pericol. După accident, echipele de intervenție au lucrat toată ziua pentru a înlocui stâlpul respectiv, timp în care circulaţia rutieră în zonă s-a desfăşurat cu dificultate.

