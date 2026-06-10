Cutremurul cu magnitudinea 7,8 care a avut loc luni în largul coastelor insulei Mindanao a provocat prăbuşirea mai multor clădiri şi a declanşat alunecări de teren pe o mare parte a insulei.

Agenţia naţională pentru gestionarea dezastrelor a ridicat bilanţul la 45 de morţi, miercuri, şi a anunţat un număr de 17 dispăruţi. Acest bilanţ nu include, însă, unul dintre cadavrele înregistrate de biroul de protecţie civilă, notează AFP. Joey Deluvio, în vârstă de 39 de ani, a fost găsit fără suflare sub dărâmături.

Michelle Chua, salvatoare, a declarat pentru AFP că a observat un "puls slab" detectat de un aparat, însă "când am găsit trupul (...) nu mai prezenta semne de viaţă".

Eforturile de căutare şi salvare continuă, în pofida riscului reprezentat de replici.

Mai multe replici puternice au zguduit regiunea după seismul iniţial. De asemenea, au fost înregistrate sute de seisme de intensitate mai mică.

Majoritatea victimelor provin din provincia Davao de Vest. Cele mai multe persoane au murit în urma alunecărilor de teren sau după prăbuşirea unor clădiri, a declarat Rafaelito Alejandro, responsabilul pentru apărarea civilă, într-un interviu acordat la un post de radio.

Cutremurul s-a produs luni, la ora locală 07:37 (23:37 GMT, duminică) şi a avut magnitudinea 7,8, potrivit Institutului de Vulcanologie şi Seismologie din Filipine (Phivolcs).

Epicentrul seismului a fost localizat la sud-vest de oraşul Maasim, în provincia Sarangani, pe insula sudică Mindanao, a indicat Phivolcs.