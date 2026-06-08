Un bilanț provizoriu indică cel puțin 15 morți și aproape 130 de răniți.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Mai multe clădiri cu restaurante și magazine sau hoteluri s-au prăbușit ori au fost grav avariate în timpul cutremurului care a lovit în largul insulei Mindanao, în sudul Filipinelor.

Seismul de 7,8 pe scara Richter s-a produs la o adâncime de zece kilometri, în jurul orei locale 7 și jumătate dimineața, când copiii erau adunați în curțile școlilor pentru ceremoniile care, în Filipine, marchează începerea anului școlar. Acoperișul unei pergole s-a prăbușit chiar sub ochii elevilor.

Sediul unei universități s-a prăbușit parțial. Cele mai multe daune au fost înregistrate în General Santos City, cel mai apropiat oraș de epicentru. Seismul a fost resimțit puternic și a provocat panică și în alte localități, unele aflate la sute de kilometri distanță.

Șosele și numeroase poduri au fost de asemenea avariate. Numeroase locuințe au suferit pagube, iar autoritățile i-au îndemnat pe oameni să nu intre în clădirile care au semne de deteriorare.

Preventiv, au fost emise alerte de tsunami pentru Filipine, Indonezia, Japonia și Australia. Avertismentele au fost ridicate treptat, fără a fi observate valuri mari. Excepție fac coastele filipineze unde valurile au atins înălțimi de aproape un metru și jumătate, însă fără urmări devastatoare.