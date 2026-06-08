Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Sute de copii aflați în curtea unei școli au fost luați prin surprindere de cutremurul puternic. Pământul a început să se miște violent, iar acoperișul unei pergole s-a prăbușit chiar sub ochii lor.

Seismul, cu magnitudinea de 7,8, s-a produs în largul insulei Mindanao, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, în jurul orei locale 7:30 dimineața.

Cele mai importante distrugeri au fost raportate în General Santos City, unul dintre cele mai apropiate orașe de epicentru. Cutremurul a fost însă resimțit și la sute de kilometri distanță.

Infrastructura a fost de asemenea afectată. Mai multe șosele s-au fisurat, iar numeroase poduri au fost avariate. Autoritățile au avertizat populația să evite clădirile care prezintă risc de prăbușire.

Preventiv, au fost emise alerte de tsunami pentru Filipine, Indonezia, Japonia și Australia. Avertismentele au fost retrase treptat după ce specialiștii au constatat că nu există riscul producerii unor valuri devastatoare.