Numărul victimelor cutremurelor din Venezuela a ajuns la 4.490, iar răniții la 16.740, în timp ce ONU estimase la aproximativ 50.000 numărul persoanelor dispărute la două zile după tragedie, transmite Agerpres.

Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, s-au produs la un interval de 39 de secunde și au afectat în principal capitala Caracas și statul vecin La Guaira, unde tabere improvizate adăpostesc refugiați pe stadioane, în piețe publice și pe trotuare. Peste 19.000 de sinistrați trăiesc în aceste tabere, potrivit președintelui Adunării Naționale, Jorge Rodriguez.

Eforturi de salvare și ajutor internațional

Salvatorii venezueleni și străini continuă să încerce să extragă trupurile îngropate sub dărâmături. Conform guvernului, peste 850 de clădiri au fost afectate, iar 190 s-au prăbușit complet. Ajutorul internațional continuă să ajungă în Venezuela: o încărcătură din Rusia, cu alimente și provizii pentru victime, a sosit duminică, a declarat ministrul de externe Yvan Gil.

La rândul său, ambasada Statelor Unite la Caracas a anunțat că a livrat 100.000 de kituri de asistență în zonele afectate, într-un context în care relațiile dintre cele două țări s-au îmbunătățit după capturarea lui Nicolás Maduro de către SUA în ianuarie.

O criză umanitară de proporții

Cutremurele au agravat și mai mult criza umanitară din Venezuela, o țară care se confruntă deja cu o criză economică profundă și cu un colaps al infrastructurii. Bilanțul în creștere și numărul mare al sinistraților subliniază amploarea dezastrului și necesitatea unui sprijin internațional susținut pentru eforturile de salvare și reconstrucție.