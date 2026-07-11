„Bilanţul oficial din 10 iulie: 4.118 morţi”, se precizează în comunicat, scrie News.ro.

Numărul răniţilor rămâne neschimbat, la 16.740.

Bilanţul anterior, datat joi, era de 3.889 de morţi.

Autorităţile evită să menţioneze numărul persoanelor dispărute, dar Naţiunile Unite estimează că acesta ar putea ajunge la 50.000, deşi unele prognoze indică mai degrabă o cifră apropiată de 10.000.

Cu magnitudini de 7,2 şi 7,5, cele două cutremure s-au produs la un interval de 39 de secunde şi au afectat în principal nordul Venezuelei.

Speranţa de a găsi supravieţuitori este infimă, în timp ce sute de familii continuă să scotocească în căutarea rămăşiţelor celor dragi.

ONU a lansat miercuri un apel la donaţii pentru a ajuta Venezuela să facă faţă consecinţelor, Caracas solicitând, la rândul său, mai multor ţări să deblocheze activele venezuelene îngheţate în cadrul sancţiunilor.

Lucrările de reconstrucţie se anunţă de durată în nordul ţării, zonă deosebit de afectată, unde sute de clădiri s-au prăbuşit sau au devenit nelocuibile.