Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Pene de curent în mai multe regiuni

Un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a provocat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, conform The Guardian.

„Inamicul atacă din nou masiv infrastructura energetică a Ucrainei. Din această cauză, au fost decise întreruperi de urgenţă ale alimentării cu energie în mai multe regiuni ale Ucrainei”, a scris Svitlana Grinciuk.

„Întreruperile de urgenţă vor fi anulate după stabilizarea situaţiei din sistemul energetic”, a anunţat ea.

Lovituri cu drone în regiunea Odesa

Dronele au lovit infrastructura energetică din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, vineri seara târziu, a declarat guvernatorul regional, Oleg Kiper.

„A fost avariată o instalaţie de infrastructură energetică”, a spus el, adăugând că nu s-au înregistrat morţi sau răniţi.

Ucraina va importa gaz din SUA pentru iarnă

Compania ucraineană Naftogaz a anunţat că va importa cel puţin 300 de milioane de metri cubi de gaz natural lichefiat din SUA, printr-un acord cu compania poloneză Orlen, trader şi operator de conducte de gaz, pentru a contribui la stabilizarea sezonului de încălzire care urmează.

„În ciuda planurilor inamicului, Ucraina va avea lumină şi căldură în această iarnă”, a declarat Grinciuk, ministrul Energiei.

Zelenski: Rusia concentrează trupe în nord-estul Ucrainei

Volodimir Zelenski a afirmat vineri că Rusia concentrează trupe în apropierea oraşului Vovceansk, în regiunea Harkiv, din nord-estul Ucrainei.

Vorbind cu jurnaliştii la Kiev, preşedintele Ucrainei a spus că ofensiva Moscovei asupra oraşului estic Pokrovsk are scopul de a demonstra preşedintelui american Donald Trump un succes pe front.

Trupele ruse avansează în apropierea oraşului Pokrovsk

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a precizat că trupele ruse au avansat uşor în apropierea oraşului aproape distrus, parţial ocupat de Rusia, în încercarea de a aduce oraşul Harkiv în raza de acţiune a artileriei convenţionale.

Unităţi ale armatei ucrainene au raportat că soldaţi ruşi s-au filmat arborând un steag în Vovceansk, dar au fost ucişi imediat de dronele ucrainene.

