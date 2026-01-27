Astfel, polițiștii dintr-o cameră de control centrală pot accesa imagini live de la sute de camere, pot citi numerele de înmatriculare și pot urmări mișcările.

Centrul de înaltă tehnologie, inaugurat luna aceasta în Smithtown, permite oficialilor responsabili cu siguranța publică să acceseze în timp real imaginile transmise de peste 250 de camere amplasate în parcurile orașului, porturile și clădirile municipale, să urmărească deplasările vehiculelor și chiar să primească alerte automate în timp real – totul dintr-un singur centru de comandă centralizat, arată New York Post.

„Suntem terminați”, a spus Steven, un locuitor din Smithtown care nu a vrut să-și dezvăluie numele de familie de teamă că Big Brother ar putea să-l „prindă”.

„Big Brother este aici și ne supraveghează – nu se poate nega acest lucru”, a glumit el, comparând sistemul cu ochiul supraveghetor care urmărește fiecare mișcare a oamenilor în romanul distopic al lui George Orwell, „1984”.

De ce sistemul e problematic

Sistemul ascuns a fost prezentat de liderii din Smithtown ca un instrument de răspuns la situații de urgență și de combatere a criminalității, menit să descurajeze infractorii.

Dar Steven și alți critici avertizează că presupusa extindere excesivă a competențelor oferă guvernului o vizibilitate fără precedent asupra vieții cotidiene a locuitorilor, fără prea multă claritate în ceea ce privește supravegherea, păstrarea datelor sau modul în care sunt utilizate înregistrările.

„Nu va preveni nicio infracțiune, este orwellian și va contribui 100% la transformarea noastră într-un stat polițienesc, iar situația nu va face decât să se înrăutățească”, a spus un alt locuitor din Smithtown, care a cerut să nu i se divulge numele, tot din teamă față de guvern.

Sistemul a costat peste 266.000 de dolari, din care 200.000 de dolari au fost acoperiți de o subvenție federală obținută de liderul majorității din Senat, Chuck Schumer. Însă un locuitor din zonă a avertizat că este doar o chestiune de timp până când orașul va încerca să-și recupereze investiția.

„Mă simt supravegheat și sunt sigur că, în cele din urmă, vor găsi o modalitate de a folosi acest sistem pentru a ne amenda pentru orice lucru mărunt și a ne goli buzunarele fără să părăsească măcar camera”, a adăugat el.

Cu toate acestea, oficialii locali și-au menținut discursul în privința faptului că nu utilizează îmbunătățirile tehnologice pentru a spiona populația și au afirmat că investiția a avut, de fapt, deja un impact pozitiv.

„Această îmbunătățire a salvat, literalmente, vieți”, a declarat Ed Wehrheim, supervizorul din Smithtown.

În doar o săptămână, sistemul a ajutat la localizarea unor navigatori și înotători cu dizabilități aflați în pericol și a oferit „sprijin esențial” în anchetele poliției din parcurile orașului, au subliniat responsabilii municipalității.

Ce spun „oile”

Iar unii locuitori, pe care criticii i-au numit „oile”, sunt de fapt în favoarea îmbunătățirilor adăugate, declarând pentru The Post că acestea îi fac să se simtă mai în siguranță. „Mai multă securitate nu poate fi un lucru rău”, a spus Mike Preston.

„Dacă nu faci nimic ilegal, nu cred că ai de ce să-ți faci griji”, a adăugat el.

Rigo Lorenzo, care lucrează în zonă, a subliniat că, oricum, toate informațiile noastre sunt deja online și că putem fi ușor urmăriți prin intermediul telefoanelor noastre, așa că nu înțelege isteria.

„Cred că este un câștig pentru comunitate”, a spus Lorenzo.

