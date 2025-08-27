Big Brother în Sectorul 6 pentru cetățenii care nu colectează selectiv gunoiul. Camere cu difuzoare în atenția unui polițist

27-08-2025 | 15:14
colectare selectiva deseuri sector 6
Primăria Sectorului 6

Primăria Sectorului 6 a implementat un sistem modern de monitorizare pentru cele 12 puncte de colectare selectivă pe șase fracții, dotate cu camere video și difuzoare.

Poliția Locală poate transmite avertizări în timp real prin acest sistem către cei care nu respectă regulile de reciclare.

Sistem integrat de supraveghere

Autoritățile locale au anunțat miercuri, pe Facebook, că „monitorizează non-stop cele 12 puncte de colectare selectivă pe 6 fracții, unde puteți aduce gratuit reciclabile. Toate au camere video. În plus, majoritatea dintre ele sunt dotate și cu difuzoare" transmite Agerpres.

Sistemul permite intervenții imediate în cazul nerespectării regulilor colectării selective a deșeurilor. Potrivit primăriei, „cine înghesuie cutia de carton la sticlă, spre exemplu, sau cine abandonează deșeuri voluminoase lângă containere este imediat avertizat prin difuzor".

Demonstrație practică a eficienței sistemului

Pentru a ilustra funcționarea tehnologiei implementate, autoritatea locală a realizat o simulare în Drumul Taberei, unde o persoană a lăsat intenționat un morman de deșeuri în fața unui punct de colectare.

Reacția din sistem a fost imediată: „Imediat s-a auzit din difuzor vocea polițistului din Dispeceratul de Monitorizare Video: 'Suntem de la Poliția Locală. Vă rugăm să introduceți deșeurile în containerul dedicat'", a relatat primăria.

Sancțiuni pentru neconformare

Sistemul nu se limitează doar la avertizări. Primăria avertizează că „dacă nu te conformezi, riști o amendă cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei. Pentru că polițistul din Dispecerat transmite în timp real către echipa din teren locația și semnalmentele tale".

Cele 12 puncte de colectare selectivă oferite gratuit de sector permit reciclarea unei game largi de materiale: hârtie, carton, plastic, metal, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice și electrocasnice de mici dimensiuni, precum și deșeuri periculoase cum sunt bateriile, acumulatorii, cartușele de imprimantă și produsele de curățenie.

Apel la responsabilitate civică

Primăria Sectorului 6 a încheiat anunțul cu un apel la responsabilitatea cetățenilor: „Pune fiecare reciclabil în containerul dedicat! Nu lăsa cutia / sacul cu gunoaie în afara containerelor! Asta înseamnă abandon de deșeuri pe domeniul public. Haideți să fim responsabili, să avem grijă de spațiul comun, de mediu, de sănătate!"

Sursa: Agerpres

27-08-2025

