''Forţele noastre lovesc în prezent în inima Teheranului cu o intensitate crescândă, ce se va amplifica în zilele care vin'', a declarat Netanyahu într-un mesaj video, transmit AFP şi Reuters.

El a precizat că a dat ''instrucţiuni pentru continuarea campaniei'' în care Israelul mobilizează ''toată puterea armatei sale, ca niciodată până acum, în scopul asigurării existenţei şi a viitorului său''.

Benjamin Netanyahu a spus că ţara sa trăieşte ''zile dureroase'' după loviturile iraniene mortale. ''Acestea sunt zile dureroase. Ieri la Tel Aviv, acum la Beit Shemesh, am pierdut dintre cei dragi'', a declarat şeful executivului israelian.

Nouă persoane au fost ucise duminică din cauza prăbuşirii unei clădiri lovite direct de o rachetă iraniană în localitatea Beit Shemesh, din centrul Israelului.

Preşedintele american Donald Trump a declarat, pentru postul de televiziune Fox News, că 48 de lideri iranieni au fost ucişi până acum în ofensiva americano-israeliană lansată sâmbătă împotriva Iranului, acţiune care ''avansează rapid''.

Iranul a ripostat atacând Israelul şi mai multe ţări din regiunea Golfului ce găzduiesc baze militare americane.