"Din datele pe care Ministerul Apărării Naţionale le are la acest moment, pe fondul evoluţiei situaţiei de securitate din Iran, nu rezultă o ameninţare militară la adresa teritoriului naţional. Armata României are permanent în serviciu forţe care asigură supravegherea mediilor aerian, naval, terestru, informaţional şi cyber, precum şi detectarea ameninţărilor şi reacţia imediată. Militari şi specialişti civili se află zilnic, 24/7, în servicii de permanenţă şi de intervenţie", a transmis, duminică, Biroul presă al MApN.

Armata şi-a ajustat postura şi s-au dispus măsuri de creştere a vigilenţei şi de pregătire a sistemelor care completează forţele de reacţie imediată.

Totodată, facilitatea navală a Statelor Unite ale Americii de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă şi control al NATO, asigură protecţia antibalistică împotriva ameninţărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice.

Ministerul Apărării Naţionale se află în contact permanent cu aliaţii şi se coordonează cu aceştia pe toate palierele, mai informează MApN.