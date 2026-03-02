Datoria externă a Bulgariei a ajuns la puțin peste 25,37 miliarde de euro la sfârșitul anului 2025, a declarat ministrul interimar al finanțelor, Georgi Klisurski, potrivit Novinite.

Pe parcursul anului trecut, obligațiile țării în străinătate au crescut cu aproape 7,3 miliarde de euro, deplasând raportul dintre datoria externă și PIB de la 17% la 21%.

Chiar și așa, Bulgaria are cea mai mică datorie publică din întreaga Uniune Europeană. În comparație, România o datorie externă de 227,5 miliarde de euro, care reprezintă aproximativ 59% din PIB.

Bulgaria are un PIB de 115 miliarde de dolari, față de cele 380 de miliarde de dolari ale României

Diferențele dintre cele două țări sunt evidente și la nivelul valorii totale a economiei, dar în sens invers, de această dată. Astfel, în timp ce Bulgaria a raportat pentru 2024-2025 un PIB de aproximativ 113-115 miliarde de dolari, România are o economie de peste trei ori mai mare, cu un PIB estimat la peste 380 de miliarde de dolari.

Pe de altă parte, România are un PIB per capita de aproximativ 20.080 USD, în timp ce în Bulgaria este cu circa 10% mai mic, de aproximativ 17.596 USD/cap de locuitor.

Totuși, Bulgaria a înregistrat anul trecut o creștere economică de 3,4%, în timp ce economia României a crescut cu doar 0,9% - practic, a stagnat.

Ministrul bulgar Klisurski a subliniat că menținerea stabilității financiare este esențială pentru buna funcționare a serviciilor publice, inclusiv a asistenței medicale, a educației și a sistemului judiciar, în special pe măsură ce Bulgaria își continuă tranziția către adoptarea monedei euro.