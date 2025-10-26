Benjamin Netanyahu afirmă că nu are nevoie de nicio unde verde pentru a ataca inamicii Israelului

26-10-2025 | 16:32
benjamin netanyahu
IMAGO

Premierul israelian Benjamin Netanyahu declară, duminică, că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a-i ataca pe inamicii Israelului, care este un „stat independent”, subliniază el, relatează AFP.

autor
Ioana Andreescu

„Politica noastră de securitate este în mâinile noastre”, a dat el asigurări într-o reuniune a Cabinetului.

„Noi răspundem la discreție atacurilor, așa cum am văzut în Liban și recent în Fâșia Gaza”, a subliniat el.

Benjamin Netanyahu face aceste declarații după o săptămână în care a primit vizita mai multor oficiali americani de rang înalt, care încearcă să consolideze armistițiul aflat în vigoare în Fâșia Gaza din 10 octombrie.

El a subliniat că Israelul are drept de veto asupra membrilor forței însărcinate să securizeze Fâșia Gaza după război — structură pe care Statele Unite încearcă să o înființeze în urma unui acord pe care l-au mediat între Israel și Hamas.

Benjamin Netanyahu
Netanyahu a anunțat că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru. Liderul dreptei israeliene este sigur de victorie

„Le-am transmis clar forțelor internaționale că Israelul va decide ce forțe sunt inacceptabile pentru noi”, a insistat el.

Netanyahu s-a referit la Turcia și a precizat că se opune desfășurării de trupe turce, în cadrul unei forțe internaționale, în Fâșia Gaza.

Sursa: News.ro

Etichete: israel, atac, Fâșia Gaza, benjamin netanyahu,

Dată publicare: 26-10-2025 16:32

