Nu mai puțin de 4.400 de sateliți Starlink vor fi forțați să intre pe o orbită mai joasă a Pământului, decizia SpaceX fiind „declanșată direct” de o situație dificilă între doi sateliți în decembrie 2025, scrie SCMP.

O echipă de cercetători din China susține că o recentă evitare la limită a unei coliziuni între un satelit chinezesc și unul dintre dispozitivele Starlink ale SpaceX a fost cauza deciziei companiei americane de a muta peste 4.000 dintre sateliții săi pe o orbită inferioară.

Cei doi sateliți au trecut la aproximativ 200 de metri unul de celălalt pe 10 decembrie, la scurt timp după o lansare din nord-vestul Chinei, potrivit unei postări pe rețelele de socializare de luna trecută a lui Michael Nicolls, vicepreședintele de inginerie al SpaceX.

Trei săptămâni mai târziu, într-o altă postare pe rețelele de socializare, Nicolls a declarat că firma intenționează să coboare aproape jumătate din cei peste 9.000 de sateliți operaționali de internet de pe o orbită de aproximativ 550 km deasupra Pământului la 480 km pentru a „crește siguranța spațială”.

Nava chineză implicată era un satelit de înaltă rezoluție

Potrivit cercetătorilor de la Institutul de Software al Academiei Chineze de Științe, chiar dacă nu a avut loc nicio coliziune, „evitarea la limită a fost totuși tulburătoare și a declanșat direct decizia Starlink de a coborî orbita la scară largă”.

Cercetătorii au declarat că nava spațială chineză implicată era un satelit de înaltă rezoluție pentru imagistica Pământului, lansat alături de alte opt încărcături utile la bordul unei rachete Kinetica-1 în acea zi.

Într-un articol publicat luni de publicația Space and Network, echipa a declarat că a folosit platforma de cercetare a mega-constelațiilor institutului pentru a identifica dispozitivul orbital, construit de Chang Guang Satellite Technology.

