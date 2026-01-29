Trei sferturi dintre americani se resemnează deja: China a depășit Statele Unite, iar dacă nu a făcut-o încă, o va face în scurt timp, scrie South China Morning Post (SCMP).

Aproape trei sferturi dintre americani se așteaptă ca China să depășească SUA în putere și influență globală la un moment dat - dacă nu a făcut-o deja, potrivit unui sondaj realizat de un institut de politică externă din SUA.

Publicând rezultatele unui sondaj național realizat la începutul acestei luni, Carnegie Endowment for International Peace a declarat că 47% dintre cei 1.500 de adulți chestionați au fost de acord că China a depășit deja Statele Unite sau că o va face în următorii cinci ani.

Doar un sfert dintre americani mai cred despre China că nu va depăși niciodată SUA

Alți 27% au spus că schimbarea va dura mai mult, în timp ce doar 26% au spus despre China că nu va ajunge niciodată din urmă Statele Unite. Sondajul a fost realizat între 24 noiembrie și 1 decembrie.

Cel mai mare avantaj al Chinei, potrivit respondenților, a fost tehnologic. Întrebați unde au fost depășite SUA de către China, 63% au indicat tehnologia - o opinie împărtășită de 74% dintre democrați, 62% dintre independenți și 52% dintre republicani.

