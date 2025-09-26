BCE accelerează testele cu euro digital: noi experimente programate

Banca Centrală Europeană a anunţat vineri că va efectua anul viitor noi experimente cu privire la ceea ce ar putea fi realizat prin euro digital, un nou pas pentru proiectul cheie menit să păstreze autonomia financiară a zonei euro.

Experimentele din acest an cu sectorul privat au arătat că euro digital - un instrument de plată online esenţial sprijinit de banca centrală - ar putea facilita, de exemplu, plăţile automate la transportul public sau anumite rambursări, a precizat BCE.

În plus, luni, 29 septembrie, comisarul pentru economie Valdis Dombrovskis se va afla la Tallinn pentru a participa la Conferinţa privind moneda euro digitală în zona baltică, cu tema "Plăţi şi amprentă; politică într-un mediu în schimbare", a informat Comisia Europeană. Participarea sa subliniază angajamentul Comisiei de a promova proiectul monedei euro digitale şi de a sprijini competitivitatea. Dombrovskis va explora modul în care digitalizarea remodelează economia şi importanţa consolidării gradului de pregătire în conceperea sa, contribuţia banilor digitali ai băncilor centrale la o economie digitală modernă şi modalităţile de consolidare a autonomiei strategice şi a rezilienţei generale a Europei.

Conferinţa privind moneda euro digitală va evidenţia valoarea sa ca bun public şi ca pilon al unor sisteme de plată reziliente în contextul schimbărilor geopolitice şi tehnologice. Discuţiile vor aborda raţionamentul strategic al proiectului, pregătirile conduse de Banca Centrală Europeană şi modul în care moneda euro digitală poate fi integrată atât în peisajul plăţilor naţionale, cât şi în cel european. Evenimentul va oferi, de asemenea, un forum pentru a analiza implicaţiile pentru actorii publici şi privaţi, potenţialul de inovare financiară şi necesitatea de a consolida sistemele de plată împotriva ameninţărilor cibernetice şi a riscurilor geopolitice mai ample.

