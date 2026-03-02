"Forţele noastre armate reacţionează la un presupus atac cu dronă asupra bazei Royal Air Force din Akrotiri, în Cipru, care a avut loc la miezul nopţii", ora locală (22:00 GMT), a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

"Dispozitivul nostru de protecţie în regiune este la cel mai înalt nivel", a adăugat el.

Nu au fost raportate imediat victime.

Baza Akrotiri, teritoriu britanic de peste mări de la independenţa Ciprului în 1960, este cea mai mare bază militară a Regatului Unit din regiune. Londra a desfăşurat recent mijloace suplimentare acolo, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană şi antidrone, radare şi avioane de vânătoare F-35.

Ce fel de dronă ar fi lovit baza

Rapoarte neconfirmate sugerează că drona care a lovit Ciprul ar putea fi un model Shahed 136 – o dronă de atac cu o singură direcţie, care a fost utilizată anterior atât în atacurile iraniene asupra Israelului, cât şi de armata rusă în timpul războiului cu Ucraina.

Cyprus Mail a aflat, pe surse, că personalul bazei a fost informat despre ameninţare şi a primit instrucţiuni să „se întoarcă în cazărmi şi să rămână înăuntru până la noi instrucţiuni”. De asemenea, li s-a spus să „se îndepărteze de ferestre şi să se adăpostească în spatele sau sub mobilier solid şi robust” şi să aştepte instrucţiuni suplimentare.

Duminică dimineaţă, ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat pentru canalul de televiziune Sky News că „au fost lansate două rachete în direcţia Ciprului”.

„Nu credem că acestea au avut ca ţintă Cipru, dar, cu toate acestea, este un exemplu al ameninţării foarte reale şi crescânde din partea unui regim care loveşte cu putere în întreaga regiune şi care ne obligă să acţionăm”, a spus el.

Cu toate acestea, mai târziu în cursul zilei, preşedintele Nikos Christodoulides, liderul cipriot turc Tufan Erhurman, ministrul apărării Vasilis Palmas şi purtătorul de cuvânt al guvernului Konstantinos Letymbiotis au declarat că nu a fost lansate rachete în direcţia Ciprului.

UK a permis SUA să folosească baza

Regatul Unit a acceptat să permită Statelor Unite să folosească baze militare britanice pentru a ataca situri de rachete iraniene, a anunţat duminică premierul Keir Starmer, adăugând că Londra nu va participa la "acţiuni ofensive în Iran".

"Ne amintim cu toţii de greşelile făcute în Irak şi am învăţat din ele", a subliniat şeful guvernului britanic.

Însă "Iranul atacă interesele britanice şi ne pune în pericol grav cetăţenii" şi aliaţii din regiune, a adăugat Keir Starmer. "Singura modalitate de a pune capăt ameninţării este distrugerea rachetelor la sursă - în depozitele de stocare sau lansatoarele folosite pentru trage aceste rachete", subliniat el.