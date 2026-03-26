Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
Sondaj în R. Moldova. Aproape jumătate dintre respondenți susțin unirea cu România. Diaspora, sprijin mai ridicat

Stiri externe
Shutterstock chisinau oameni

Un sondaj recent arată că 44% dintre repondenţii din Republica Moldova şi de 60.8% în rândul moldovenilor din diaspora ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum organizat duminica viitoare. 

autor
Adrian Popovici

Potrivit cercetării Ates Research, există o pluralitate a susţinătorilor unirii în Republica Moldova şi o majoritate absolută printre cetăţenii Republica Moldova în diaspora iar Diaspora este considerabil mai pro-română, pro-unionistă şi mai bine informată. În cazul unui referendum pentru unire, opţiunea „Da” ar câştiga cu 55-58%.

Potrivit cercetării sociologice, la întrebarea: ”Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum cu privire la unirea Republicii Moldova cu România, aţi vota pentru sau contra unirii?” 44% dintre repondenţii din Republica Moldova au răspuns DA, 39.2% au răspuns NU, 9,4% nu ar participa şi 6,7% au răspuns Nu ştiu, nu m-am decis, în timp ce 0.8% nu au răspuns.

În diaspora moldoveană, 60,8% au răspuns DA, 24,3% au răspuns NU, 9,7% nu ar participa, 4% nu s-au decis şi 1,1% nu răspund.

În eşantionul din Republica Moldova, unde au fost chestionate 1.078 de persoane din 320 de localităţi, 37% dintre respondenţi cred că unirea cu România ar aduce mai multe avantaje, faţă de 33% de respondenţi care au spus că ar fi mai multe dezavantaje.

Citește și
Două persoane au murit și trei au fost rănite la Abu Dhabi după căderea de fragmente de la o rachetă
Diaspora moldovenească, favorabilă unirii cu România

În diaspora, dintre cei 235 de intervievaţi, 52.1% cred că unirea Republicii Moldova cu România ar aduce mai multe avantaje. De menţionat că, peste hotare, sondajul s-a desfăşurat în 12 ţări cu cea mai mare prezenţă la alegerile parlamentare din septembrie 2025, potrivit Radio Moldova.

Printre principalele avantaje ale unirii, respondenţii au menţionat beneficii de ordin economic: pensii şi salarii mai mari, acces liber la locuri de muncă, libera circulaţie şi dezvoltarea economiei.

Cel mai des dezavantaj invocat a fost pierderea suveranităţii şi independenţei, cu un procent practic similar în Republica Moldova şi în diaspora, urmat de tensiuni interetnice şi ruperea legăturilor cu Rusia.

Întrebaţi în ce perioadă de timp ar putea fi realizată unirea, cel mai frecvent răspuns în rândul respondenţilor care cred în acest deziderat este „în următorii 2–4 ani”.

Cercetarea evidenţiază şi o creştere a identităţii naţionale româneşti, „a celor care se declară etnici români, vorbitori de română, care spun că românii şi moldovenii sunt acelaşi popor”.

În ce măsură cred cetățenii Republicii Moldova că sunt români

În eşantionul din Republica Moldova, aproape 15% s-au declarat etnici români şi aproape 65% etnici moldoveni. În diasporă, proporţia celor care se declară români este dublă, de circa 32%.

În ceea ce priveşte limba vorbită, 44.2% dintre respondenţii eşantionului din Republica Moldova au menţionat româna şi 40% limba moldovenească. Spre deosebire de recensământ, cei care declară că vorbesc limba română sunt acum pe locul întâi, iar în diasporă proporţia lor este mult mai mare, de circa 72%.

Potrivit concluziilor sondajului, contrar tezelor dominante în discursul public, există o pluralitate a susţinătorilor unirii în Republica Moldova şi o majoritate absolută printre cetăţenii RM în diaspora.

De asemenea, Diaspora este considerabil mai pro-română, pro-unionistă şi mai bine informată. O campanie de informare foarte simplă are potenţialul de a spori susţinerea unirii cu alte 14 procente.

În plus, se atestă o sporire a identităţii naţionale româneşti în comparaţie cu datele oficiale, respectiv Recensământul din 2024). ”Totuşi, motivaţia economică pentru susţinerea unirii o domină pe cea identitară.

”Unirea este susţinută în proporţie de 80% de alegătorii PAS, 66% de cetăţenii cu viziuni pro-europene, dar doar 15% de minorităţile entice. În cazul unui referendum pentru unire, opţiunea „Da” ar câştiga cu 55-58%”, arată concluzia cercetării sociologice.

Sondajul a avut loc în perioada 12 – 23 martie 2026 pe 1078 respondenţi, cetăţeni din Republiva Moldova, de 18+ ani, ce locuiesc în Republica Moldova.

Metoda de colectare a datelor este telefonic – 82% din răspunsurile colectate (884), faţă-în-faţă – 16% din răspunsurile colectate (169), Online – 2% din răspunsurile colectate (24). Eroarea de eşantionare este de ±3.0% (nivel de încredere 95%, proporţia adevărată 50%).

Cercetarea s-a desfăşurat în 320 localităţi urbane şi rurale iar limba în care s-au colectat datele a fost Română –85.8% din chestionare şi Rusă – 14.2% din chestionare.

Numărul de operatori de interviu implicaţi în colectarea datelor a fost de 48 de persoane.

O dronă rusească s-a prăbușit în România. MApN şi SRI efectuează cercetări în județul Tulcea

Sursa: News.ro

Etichete: Chisinau, unire, Republica Moldova,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale
Citește și...
Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS
Stiri externe
Un sondaj IMAS realizat în Republica Moldova relevă că 65% dintre cei chestionaţi nu şi-au schimbat părerea faţă de unirea cu România după afirmaţia Maiei Sandu conform căreia ar vota "DA„ la un referendum pe această temă.

Referendum pentru unirea Ilfovului cu București. Consilier: ”Ar dispărea baronii locali care ameninţă cu un tupeu fantastic”
Stiri Politice
Consilierul onorific al premierului Vlad Gheorghe propune organizarea unui referendum privind asimilarea Ilfovului într-un Bucureşti metropolitan.

Recomandări
Primele măsuri pentru ieftinirea carburanților ar putea fi adoptate astăzi. OUG-ul, modificat înainte de ședința de guvern
Stiri Politice
Guvernul ar urma să adopte în ședința de astăzi primele măsuri care să atenueze efectele crizei carburanților. Prețurile la benzină și motorină au crescut constant în ultima lună, iar sortimentele premium au trecut deja pragul de 10 lei pe litru.

O dronă rusească s-a prăbușit în România. MApN şi SRI efectuează cercetări în județul Tulcea. Primele imagini | FOTO
Știri Actuale
Ministerul Apărării anunţă, joi, că, după o nouă serie de atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniţei cu România, o dronă a pătruns în spaţiul aerian românesc şi s-a prăbuşit la 2 km de localitatea Parcheş, Tulcea, în afara zonei locuite.

Meteorologii au actualizat prognoza. Cod galben de ploi torențiale în patru județe și viscol la munte | HARTĂ
Vremea
Meteorologii ANM au emis avertizări pentru perioada 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00, vizând intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și ninsori la munte, cu strat de zăpadă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Martie 2026

45:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 Martie 2026

01:44:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Petrolul care plătește războiul

42:31

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 7

21:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Echipa de start a României pentru barajul cu Turcia! Surprizele lui Mircea Lucescu

Sport

”Pe cine pui pariu că marchează?” Răducioiu a răspuns fără să stea pe gânduri + ce spune despre vedeta de la FCSB