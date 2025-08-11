Băncile din Grecia nu vor mai percepe comisioane la retragerile numerar de la ATM-uri. Ce alte măsuri au mai fost luate

Stiri externe
11-08-2025 | 10:11
ATM
Shutterstock

Băncile nu vor mai percepe comisioane pentru retragerile numerar de la ATM-uri, începând de luni, conform unui plan de reforme anunţat de Ministerul de Finanţe, pentru protejarea consumatorilor şi utilizarea tranzacţiilor bancare digitale.

autor
Sabrina Saghin

Autorităţile de la Atena au stabilit o taxă unificată de 0,50 euro la transferurile de bani prin dispozitive mobile, web, sau internet banking prin furnizori terţi, şi un plafon de 1,50 euro la retragerilor de numerar operate de furnizori terţi, cum ar fi Euronet sau Cashflex. De asemenea, extrasul de cont va fi gratuit pentru toţi deţinătorii de carduri.

Pentru transferuri interbancare de până la 5.000 euro pe zi, comisioanele sunt plafonate la 0,50 euro per tranzacţie. Din 11 august, acest plafon nu mai este doar pentru bănci, ci se aplică tuturor furnizorilor de plăţi care operează în Grecia.

În cazul transferurilor de peste 5.000 euro pe zi rămân în vigoare comisioanele stabilite de fiecare bancă. Aceste reglementări nu se aplică conturilor de companii.

Dacă un ATM (al unei bănci sau furnizori terţi) este singurul dintr-o municipalitate, nu se percep comisioane deţinătorilor eleni de carduri. Cei care au carduri la bănci străine vor continua să se confrunte cu comisioanele stabilite în mod independent de operatorii de ATM-uri.

Citește și
atm uk
Coadă imensă la un ATM care a început să dea bani gratis, în Londra. Oamenii au aflat că trebuie să îi dea înapoi. VIDEO

Sursa: Agerpres

Etichete: grecia, banci, atm,

Dată publicare: 11-08-2025 10:11

Articol recomandat de sport.ro
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Citește și...
Grecia a luat o decizie care afectează toți turiștii români. Ce se întâmplă dacă scoți bani de la ATM
Stiri externe
Grecia a luat o decizie care afectează toți turiștii români. Ce se întâmplă dacă scoți bani de la ATM

Retragerile de bani de la bancomatele din Grecia, indiferent de bancă, vor fi gratuite, a anunțat ministrul grec al Economiei.

 

Coadă imensă la un ATM care a început să dea bani gratis, în Londra. Oamenii au aflat că trebuie să îi dea înapoi. VIDEO
Stiri externe
Coadă imensă la un ATM care a început să dea bani gratis, în Londra. Oamenii au aflat că trebuie să îi dea înapoi. VIDEO

Mai mulți britanici s-au înghesuit în jurul bancomatelor Barclays, în Londra, pentru a retrage ”bani gratis”, din cauza unei defecțiuni tehnice care a lăsat milioane de utilizatori cu dificultăți în accesarea serviciilor de online banking.

Doi hoți au încercat să fure un ATM cu un moto-stivuitor. Imaginile au stârnit amuzamentul polițiștilor
Stiri Diverse
Doi hoți au încercat să fure un ATM cu un moto-stivuitor. Imaginile au stârnit amuzamentul polițiștilor

Imaginația infractorilor nu are limite. În Statele Unite, oamenii legii caută doi hoți care au încercat să fure un ATM cu ajutorul unui moto-stivuitor.

Recomandări
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți
Stiri Economice
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat, Radu Crăciun, afirmă că noua lege privind pensiile private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilităţii sau imposibilităţii fondurilor de pensii de a face plăţi.

FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol
Stiri Economice
FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol

Măsurile de austeritate care au stârnit furia publică și au dus la prăbușirea guvernelor din Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde oficialii caută să reducă un deficit bugetar record.  

Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”
Stiri Politice
Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit astăzi, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 August 2025

03:38:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12