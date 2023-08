Doi hoți au încercat să fure un ATM cu un moto-stivuitor. Imaginile au stârnit amuzamentul polițiștilor

Eforturile lor, surprinse de camerele de supraveghere, au stârnit amuzamentul polițiștilor. După ce a dărâmat bancomatul cu ajutorul utilajului, unul dintre hoți a încercat să urce prada în spatele camionetei, condusă de complicele său.

At approximately 6:15 AM on Wednesday, August 2, 2023, two suspects orchestrated the theft of

an ATM machine from the Safe Credit Union on Watt Avenue in North Sacramento. While one individual

operated a forklift, the other drove a white pickup truck. After the suspect… pic.twitter.com/09Y0XEiTE1