Băieții thailandezi salvaţi din peştera inundată au părăsit templul budist în care au stat 11 zile

Purtând tricouri albe şi cu craniile rase, cei 11 băieţi cu vârste cuprinse între 11 şi 16 ani şi-au luat la revedere de la călugării care s-au ocupat de starea lor sufletească în timpul acestui sejur de 11 zile într-o mănăstire budistă, transmite AFP, conform Agerpres.

La intrarea în mănăstire, tinerii au purtat robe portocalii, folosite de obicei de novicii care aspiră să devină călugări budişti.

Sâmbătă, tinerii şi antrenorul lor de fotbal au rostit o rugăciune budistă şi în faţa peşterii în care au rămas captivi, înainte de se întoarce la casele lor.

Profesorii tinerilor au declarat pentru DPA că aceştia vor primi lecţii speciale pe durata verii, pentru a recupera cursurile la care au absentat în perioada petrecută în peştera inundată.

În Thailanda, o ţară în care majoritatea populaţiei este budistă, hirotonisirea este considerată un act de gratitudine. Orice bărbat adult thailandez poate să devină călugăr pentru o scurtă perioadă de timp, în timp ce băieţii pot să devină novici tot pentru perioade scurte.

