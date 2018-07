Gestul făcut de copiii salvați din peștera din Thailanda, în prima zi petrecută acasă. FOTO

AFP

Tinerii fotaliști salvați din peștera din Thailanda au vizitat un templu buddhist pentru a onora memoria scafandrului care și-a pierdut viața în operațiunea de salvare.

11 dintre băieți și antrenorul lor au mers, chiar în prima zi după externare, la templul Wat Pra That Doi Wao pentru a-i aduce un omagiu lui Saman Gunan, scrie Daily Mail.

„Când am aflat tragica veste, cu toții am fost foarte triști. Ne-am simțit vinovați pentru pierderea unei vieți atât de prețioase și pentru că am provocat durere familiei sale”, au declarat copiii, miercuri, în timpul unei conferințe de presă.

Saman Kunan, în vârstă de 38 de ani, scafandru experimentat care a lucrat pentru Forțele Navale, și-a pierdut viața în timpul operațiunii de salvare a celor 12 băieți blocați în peșteră cu antrenorul lor, timp de 17 zile.

După această tragedie, unii thailandezi au criticat pe rețelele de socializare tinerii fotbaliști, acuzându-i că au fost iraționali să intre în peșteră în sezonul ploios. Cu toate acestea, văduva le-a transmis băieților să nu se învinovățească.

