„Forțele Aeriene, ghidate de serviciile de informații militare, au lansat acum un val amplu de lovituri asupra unor ținte ale regimului terorist iranian în inima Teheranului”, a transmis armata.

„În ultimele 24 de ore, Forțele Aeriene au efectuat lovituri extinse pentru a obține superioritate aeriană și a deschide drumul spre Teheran.”

Iranul susține că a vizat 27 de locații americane din Orientul Mijlociu

Schimburile de lovituri cu rachete continuă în Orientul Mijlociu.

Iranul a declarat că a vizat 27 de locații militare americane din regiune.

De asemenea, a atacat baza aeriană Tel Nof din Israel, cartierul general militar al acestuia și un mare complex al industriei de apărare din Tel Aviv, potrivit Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

IRGC a precizat că în acest al șaselea „val” de atacuri de represalii au fost folosite rachete și drone și a promis că va continua operațiunile militare.

„Forțele armate ale Republicii Islamice Iran nu vor permite ca sirenele de raid aerian din teritoriile ocupate și din bazele americane să se oprească și vor continua să lanseze lovituri repetate și devastatoare ca un pas diferit și foarte dur de răzbunare”, a transmis organizația, potrivit postului de stat IRIB.

Aceste lovituri nu au fost verificate independent.

Această hartă arată unde sunt amplasate obiectivele militare americane în regiune.