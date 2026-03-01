Iranul susține că cel puțin 100 de copii aflați într-o școală au fost uciși de bombele americano-israeliene

Astfel, numărul morților în urma unui atac american-israelian a crescut la 115, potrivit agenției de știri IRNA, controlată de statul iranian, precizează Associated Press.

Guvernatorul local al orașului Minab, din provincia Hormozgan din Iran, a declarat pentru agenția IRNA că printre victimele atacului de sâmbătă din Minab se numără elevi, părinți și personalul școlii. El a vorbit duminică dimineața, anunțând că au fost 95 de răniți în atac.

Potrivit The Guardian, care citează agenția de știri IRNA, controlată de statul iranian, bombele au lovit școala de fete Shajareh Tayyebeh din Minab.

Într-un videoclip care circulă pe rețelele de socializare, care pare să fi fost filmat imediat după atac, fumul se ridică din zidurile arse, iar resturile sunt împrăștiate pe drum. Sute de oameni s-au adunat la fața locului, unii dintre ei fiind în mod evident în stare de șoc. În fundal se aud țipete.