Iranul susține că cel puțin 100 de copii aflați într-o școală au fost uciși de bombele americano-israeliene

Astfel, numărul morților în urma unui atac american-israelian a crescut la 115, potrivit agenției de știri IRNA, controlată de statul iranian, precizează Associated Press.
Guvernatorul local al orașului Minab, din provincia Hormozgan din Iran, a declarat pentru agenția IRNA că printre victimele atacului de sâmbătă din Minab se numără elevi, părinți și personalul școlii. El a vorbit duminică dimineața, anunțând că au fost 95 de răniți în atac.
Potrivit The Guardian, care citează agenția de știri IRNA, controlată de statul iranian, bombele au lovit școala de fete Shajareh Tayyebeh din Minab.
Într-un videoclip care circulă pe rețelele de socializare, care pare să fi fost filmat imediat după atac, fumul se ridică din zidurile arse, iar resturile sunt împrăștiate pe drum. Sute de oameni s-au adunat la fața locului, unii dintre ei fiind în mod evident în stare de șoc. În fundal se aud țipete.
Informațiile privind bombardamentul, numărul victimelor și sursa filmărilor nu au putut fi verificate imediat în mod independent de către Guardian.
Serviciul persan de verificare a faptelor Factnameh a reușit să compare videoclipul cu alte fotografii ale școlii și a concluzionat că videoclipul este autentic. Reuters a precizat că a verificat, de asemenea, că imaginile provin de la școală.
Hossein Kermanpour, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății din Iran, a transmis într-un mesaj pe X că bombardamentul școlii este „cea mai amară veste” a conflictului de până acum. „Dumnezeu știe câte cadavre de copii vor mai scoate de sub dărâmături.”
Școala pare să fie situată lângă o cazarmă a Gărzii Revoluționare a Iranului. Dacă numărul morților va fi confirmat, bombardarea școlii ar fi cel mai mare eveniment cu victime multiple din cadrul atacului condus de SUA de până acum.
Sâmbătă, președintele Donald Trump a confirmat uciderea ayatolahului Ali Khamenei, susținând că le oferă iranienilor „cea mai mare șansă” de a „recâștiga țara”.
Atacurile au deschis un nou capitol în intervenția SUA în Iran, marcând a doua oară în opt luni când administrația Trump a atacat Iranul în timpul negocierilor privind programul său nuclear.
Asasinarea lui Khameini, după zeci de ani la putere, pare să creeze un vid de putere semnificativ, având în vedere absența unui succesor cunoscut și faptul că liderul suprem avea ultimul cuvânt în toate politicile importante.
El conducea ”establishmentul” clerical iranian și Garda Revoluționară paramilitară – cele două principale centre de putere din teocrația guvernamentală.
Sursa:
Associated Press
The Guardian
Etichete:
iran,
SUA,
Dată publicare: