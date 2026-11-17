Şeful diplomaţiei de la Moscova a abordat subiectul în faţa jurnaliştilor, subliniind că prezența occidentalilor a depăşit stadiul de simplu sprijin. „Nu doar francezi, ştim asta. Ne-am exprimat îngrijorarea (...). Nu mai este vorba despre o susţinere a Ucrainei, ci despre o participare directă la război”, a declarat Serghei Lavrov conform AFP, preluată de news.ro.

Informațiile vin la scurt timp după ce, luni, o sursă la curent cu dosarul a confirmat pentru BFMTV că „câteva zeci” de militari francezi cu rol de „formatori” se află „de mai multe luni” în Ucraina. Aceştia sunt implicaţi în instruirea soldaţilor ucraineni şi în mentenanţa echipamentelor militare.

Cu toate acestea, sursa citată a infirmat dezvăluirile potrivit cărora ar fi vorba despre o „misiune” sau o „operaţiune” în sensul strict al termenilor, precizând că militarii francezi instruiesc forțele ucrainene încă din anul 2022.

Pe de altă parte, Parisul a dezminţit constant prezenţa unor trupe de luptă în Ucraina, țară invadată de Rusia în februarie 2022 și susținută de Occident cu armament, ajutor financiar și informații clasificate. Autorităţile franceze au reiterat mereu că nu au intenţia de a se angaja în confruntări armate directe pe teritoriul ucrainean în timpul acestui război.