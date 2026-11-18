„Credem că este cel mai bun mod de a da Ucrainei o poziţie de forţă la masa negocierilor”, a declarat Ursula von der Leyen în faţa presei, scrie news.ro, care citează AFP.

Kievul va trebui să ramburseze noul împrumut „doar după ce Rusia va plăti pentru distrugerile pe care le-a cauzat în Ucraina”, a anunţat aceasta.

Ucraina are nevoie de 70 de miliarde de euro pentru acoperirea deficitului bugetar

Noul împrumut ar urma să contribuie la acoperirea deficitului bugetar, evaluat de Ucraina la aproximativ 70 de miliarde de euro.

Alte ţări aliate ale Kievului urmează să furnizeze diferenţa de 25 de miliarde de euro.

Acest împrumut se adaugă unei finanţări de 45 de miliarde de euro prevăzute deja pentru 2027, în cadrul unui împrumut total de 90 de miliarde de euro, aprobat de statele membre ale Uniunii Europene (UE) la sfârşitul anului 2025.

Aproximativ 20 de miliarde de euro urmează să fie alocate nevoilor bugetare ale statului ucrainean, iar 25 de miliarde de euro vor fi destinate finanţării efortului de război al Kievului, la aproape cinci ani de la invazia rusă din februarie 2022.

De această dată, Comisia Europeană a ales, în mod prudent, să nu propună utilizarea activelor ruseşti blocate ale Băncii Centrale a Rusiei, imobilizate în UE, din cauza opoziţiei mai multor ţări, în special a Belgiei.

Cea mai mare parte a acestor active, aproximativ 210 miliarde de euro, se află la Bruxelles, în seifurile Euroclear.

Ursula von der Leyen vrea participarea tuturor celor 27 de state membre

Comisia Europeană doreşte ca, de această dată, împrumutul să fie acordat cu participarea tuturor celor 27 de state membre, nu doar a 24, aşa cum s-a întâmplat în cazul împrumutului de 90 de miliarde de euro.

Cehia, Slovacia şi Ungaria au obţinut să nu participe la acest efort financiar.

„Sunt foarte încrezătoare în faptul că vom ajunge la un acord în 27”, a dat asigurări Ursula von der Leyen.

Cele 27 de state membre UE „spun în mod clar că vor să susţină Ucraina”, a subliniat aceasta.

Totuşi, unele dintre statele membre UE vor să participe doar la acordarea unui ajutor civil. Acest lucru este „posibil”, deoarece împrumutul este împărţit în două componente, una civilă şi una militară, a dat asigurări preşedinta Comisiei Europene.