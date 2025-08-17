Cum sunt instruiți soldații ucraineni de către militari britanici care nu au văzut niciodată un război real

17-08-2025 | 13:36
soldați ucraineni
StirilePROTV

Instructori occidentali îi învață pe soldații ucraineni cum să lupte într-un război pe care ei înșiși nu l-au trăit niciodată, dar metoda funcționează, spun oficialii.

autor
Vlad Dobrea

Peste 56.000 de militari ucraineni au fost instruiți de aliații occidentali în cadrul operațiunii Interflex, condusă de Marea Britanie, din iunie 2022, dobândind abilitățile necesare pentru a supraviețui și a lupta în cel mai mare război terestru din Europa după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Ciudat este că mulți dintre soldații ucraineni care ajung la antrenamente vin direct de pe linia frontului — proaspăt ieșiți din asalturi de tranșee, atacuri cu drone și zile întregi sub foc de artilerie — în timp ce unii dintre instructori nu au luptat niciodată într-un război precum cel din care vin recruții.

Colonelul Boardman, comandantul Operațiunii Interflex, a declarat pentru Business Insider că Ministerul britanic al Apărării este pe deplin conștient de această dinamică neobișnuită.

Departe de a fi un dezavantaj, spune el, combinația dintre doctrina militară occidentală și experiența de pe câmpul de luptă ucraineană generează tactici mai bune decât cunoștințele fiecărei părți luate separat.

„Sunt conștient de nevoia noastră de a avea credibilitate, chiar dacă nu avem o experiență de luptă actualizată de acest tip”, a spus el.

„Dar nu văd asta ca pe un factor descalificant, pentru că avem credibilitatea instituțională și expertiza care fac ca ceea ce predăm să fie într-adevăr apreciat, nu doar la vârful armatei ucrainene, ci și de către cei care trec efectiv prin instruire.”

Un alt tip de război

 

Occidentul nu a mai purtat de zeci de ani un război major împotriva unei armate puternice și industrializate. Cea mai mare parte a experienței de luptă a NATO din ultimii ani provine din campaniile de contrainsurgență și antiterorism din Irak și Afganistan, unde forțele occidentale au avut supremație aeriană și s-au confruntat cu adversari mai mici și mai slab echipați. Unii dintre instructorii Interflex nici măcar nu au participat în Irak sau Afganistan, intrând în armată după încheierea acestor conflicte.

Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai mari armate ale lumii într-un război de uzură, cu pierderi mari și fără controlul spațiului aerian. Tirurile constante de artilerie, atacurile cu rachete și folosirea pe scară largă a dronelor de către Rusia au transformat câmpul de luptă în moduri cu care NATO nu s-a mai confruntat de generații — sau deloc.

Timp de ani, armatele occidentale s-au concentrat în special pe abilități de contrainsurgență, menținând doar teoretic capacitatea pentru un război de amploare. Boardman a recunoscut acest lucru, dar a subliniat că Marea Britanie nu și-a pierdut capacitatea de a desfășura operațiuni majore: „Cred că, în mod natural, te adaptezi la momentul prezent.”

Acum, spune el, există un nou accent pe confruntarea cu un adversar bine înarmat. Asta a însemnat readucerea în prim-plan a tacticilor precum războiul de tranșee și învățarea cât mai mult posibil de la soldații ucraineni de pe linia frontului despre amenințări emergente, cum ar fi dronele explozive.

Sursa: Business Insider

17-08-2025 13:36

