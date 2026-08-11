Serviciile de securitate marocane interceptează deja în fiecare zi potențiali migranți pe drumurile care duc spre zonele din apropierea celor două exclave spaniole situate pe coasta marocană a Africii, potrivit Agerpres.

Poliția și jandarmeria din Maroc și-au consolidat punctele de control la intrările în orașele din zonă, unde percheziționează vehiculele și verifică identitatea călătorilor.

Apeluri pentru o nouă intrare masivă a migranților pe 15 august

În ciuda acestei prezențe semnificative a forțelor de ordine, apelurile pentru o altă intrare masivă a migranților în Ceuta și, de asemenea, în Melilla, pe 15 august, continuă să se înmulțească pe rețelele de socializare marocane.

Ambasada Spaniei în Maroc a publicat un mesaj în care atenționează că intrarea ilegală în Ceuta sau Melilla nu implică dreptul de a rămâne în Spania sau de a merge mai departe în Europa, subliniind că „orice informație contrară este falsă”.

Potrivit declarațiilor autorităților marocane și ale premierului spaniol Pedro Sanchez, traficanții ar fi orchestrat valul migrator din iulie în urma unei decizii a justiției spaniole care interzice expulzarea migranților veniți pe mare, premierul spaniol susținând însă că respectiva decizie nu ar trebui interpretată în acest sens.

Peste 80.000 de migranți au pătruns ilegal în Ceuta în două zile

Conform ultimelor date furnizate de guvernul de la Madrid, peste 80.000 de migranți au pătruns ilegal pe 30 și 31 iulie în exclava Ceuta, înotând către aceasta sau escaladând gardul de la frontieră, dintre care, între timp, majoritatea s-au reîntors în Maroc.

Dar cel puțin 1.400 de migranți minori neînsoțiți se află în continuare în Ceuta și guvernul de la Madrid intenționează să-i redistribuie între diferite regiuni ale Spaniei, deși Marocul cere să fie repatriați.

Spre deosebire de migranții ilegali majori, a declarat un membru al guvernului condus de Sanchez, conform legislației spaniole, repatrierea celor minori este un proces complex, care necesită localizarea rudelor și obținerea consimțământului minorului, al familiei sale și al autorităților din țara de origine.