Surse politice spun că legea nu va fi trimisă în Parlament săptămâna asta. Iar dacă se va opta pentru etapizare, vom lua doar o penalizare de la Comisia Europeană.

Educația cere 8 miliarde în total, în conditiile în care se oferă 3, Sănătatea vrea aproximativ 2 miliarde în plus.

În varianta etapizare, Educația ar primi majorări la 1 septembrie 2028.

Negocierile mai durează cel puțin o săptămână, mai spun sursele.

PSD propune grile etapizate în timp ce PNL anunță că social-democrații vor trebui să deconteze un eventual eșec al jalonului din PNRR.

La rândul său şeful UDMR spune că, dacă legea va fi votată săptămâna viitoare, salariile bugetarilor ar putea crește și cu 8% anul viitor.

Peste 20 de zile expiră termenul limită pentru îndeplinirea acestui jalon din PNRR. Încă de acum 5 ani, Comisia Europeană a oferit României 770 de milioane de euro pentru rezolvarea inechităților din sistemul de salarizare bugetar însă această reformă importantă a fost amânată în mod repetat.

Social-democrații propun creșterea etapizată a salariilor.

Florin Manole, deputat PSD: ”Două repere, esențiale ambele. Unu: mulțumirea celor care lucrează în Educație, Sănătate, Apărare și ordine publică, Cultură, Administrație publică locală sau centrală, în general, a celor care lucrează în sistemul bugetar, pe de o parte, și, pe de altă parte, capacitatea de a livra aceste rezultate în funcție de disponibilitățile bugetare ale țării noastre”.

Majorările etapizate ar viza doar angajații din sănătate și educație și s-ar face în două trepte, în 2027 și 2028.

Reprezentanții profesorilor s-au plâns dimineață la Cotroceni că nu au cum să susțină un proiect care le-ar aduce creşteri de salarii abia peste 2 ani. Două mari cerințe au sindicaliștii din educație:

-Respectarea promisiunilor făcute după greva din 2023, care prevede că salariul debutantului din învățământul preuniversitar să ajungă la nivelul salariului mediu brut pe economie.

-A doua o reprezintă menținerea sporurilor de dirigenție și doctorat. Tot pentru Educație este discutată dublarea plății cu ora, propunere venită din partea Ministerului Educației.

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”: ”Atâta vreme cât pentru 18% dintre colegii din preuniversitar salariile rămân înghețate, acolo unde eventual scad, apar niște sume compensatorii, d-voastră credeți că e ceva mulțimitor? Ar trebui să fiu bucuros?”

La Sănătate, negocierile par mai avansate. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că în forma discutată în prezent, peste 75% dintre angajații din sistem ar beneficia de majorări salariale. Printre principale concesii care ar putea fi făcute se numără diferențierea salarială în funcție de rolul unităţii sanitare și specializări.

Cum cerințele au crescut, Dragoș Pîslaru și Ilie Bolojan au prezentat o anvelopă de 12 miliarde de lei, mai mare cu 4 miliarde față de cea agreată.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: ”De unde vom lua cele 4 miliarde? Nu se poate să iei o decizie privind o astfel de majorare de salarii fără să știi de resurse înainte să votezi. Eu nu aș încuraja pe nimeni să vină cu proiectul salarizării în Parlament fără un acord politic prealabil, pe de o parte”.

În cazul în care legea nu va ajunge la vot în timp util, Siegfried Mureșan, propunerea PNL pentru funcția de premier, dă vina pe cei din PSD, care, spune acesta, au condus timp de patru ani Ministerul Muncii și au amânat la nesfârșit proiectul de lege.