Autoritățile locale au luat măsuri speciale de siguranță, întrucât interesul este uriaș. Hotelurile din locurile unde fenomenul are cea mai bună vizibilitate sunt rezervate de multă vreme. De asemenea, ochelarii speciali pentru eclipsă au dispărut din magazine. Oftalmologii insistă că este absolut obligatoriu să nu privim direct în Soare cu ochiul liber sau cu ochelari obișnuiți.

Prima eclipsă totală de Soare vizibilă în Europa în ultimii 27 de ani este așteptată cu înfrigurare în țări precum Islanda, Spania, Belgia, Portugalia și Italia.

Emmanuel Jehin - astrofizician la Universitatea din Liège: „Eclipsa se limitează la o bandă cu lățimea de 200 de km, din Groenlanda, prin Islanda și până în nordul Spaniei. Acolo, în nordul Spaniei, ar fi cea mai bună vizibilitate, acolo va fi eclipsă totală. Problema este însă ora târzie la care se va produce fenomenul.”

Yael Nazé - astrofizician la Universitatea din Liège: „Faptul că se petrece la oră atât de târzie complică lucrurile, pentru că, evident, Soarele va fi foarte jos la orizont, iar de obicei, partea aceea a orizontului e ocupată de copaci ori clădiri.”

În Islanda, eclipsa totală de Soare va fi vizibilă de la 20 și 20 de minute, ora României, cu momentul de apogeu - 24 de minute mai târziu. E prima eclipsă care poate fi observată din Reykjavík, din iunie 1433 încoace.

Heimir Berg, responsabil cu informarea și promovarea pentru Snæfellsbær: „Suntem foarte norocoși. Ne aflăm chiar pe traiectoria eclipsei totale, așa că aici vom avea aproximativ două minute și zece secunde de totalitate. Este unul dintre cele mai bune locuri din Islanda și chiar din lume pentru a vedea eclipsa totală.”

Nu e de mirare că hotelurile sunt complet rezervate de câteva luni.

Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, director pentru exporturi și investiții, Business Iceland: „Este un eveniment care are loc o singură dată în viață, așa că islandezii înțeleg cât de special este și sunt foarte entuziasmați. Toată lumea vorbește despre locul din care va urmări eclipsa.”

Oaspeții numără orele și minutele până la spectacolul celest.

Andrea Martin, turistă din Eliot, Maine, SUA: „Este o experiență complet diferită. Este magnifică, extraordinară. Nici nu există cuvinte pentru a o descrie. Așa că am decis să venim cinci ore spre est, până în Islanda, pentru a încerca să vedem eclipsa totală.”

La 40 de grade insuportabile și sub amenințarea riscului de incendii de pădure, și Spania se pregătește pentru eclipsa de Soare. Peste 35.000 de polițiști au fost mobilizați în așteptarea a 6 milioane de curioși în cele 660 de locuri oficiale de observare, pregătite de autorități. Platformele de călătorii au raportat triplarea căutărilor făcute de străini interesați de rezervări în locuri din nordul Spaniei. De asemenea, aproape toate cele 500.000 de rulote și caravane disponibile pentru închiriat în Spania au fost rezervate cu mult timp înainte.

Insula Tabarca va fi unul dintre cele mai bune locuri pentru a urmări eclipsa.

Samuel Díaz, membru al echipei Tabarca Online: „Va arăta spectaculos acolo, mai ales în larg, dar și cerul va fi impresionant. Cred că va fi senin, așa că spectacolul va fi superb.”

Comercianții au epuizat de multe zile stocurile de ochelari speciali pentru eclipsă.

Cristina Lago, coordonatoare a activităților socioculturale și de promovare a sportului la ONCE în A Coruña: „Este vitală purtarea de ochelari speciali pentru că nu poți privi în Soare cu ochelari obișnuiți. Razele sunt atât de intense încât afectează retina în doar câteva secunde.”

În România, eclipsa va fi vizibilă doar parțial, în vestul țării și în Transilvania, începând cu ora 20 și 22, unde Soarele va fi acoperit în proporție de o treime. Din București, fenomenul nu este vizibil.