Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină, din cauza scumpirii combustibilului situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hybrid.

Creștere spectaculoasă pentru autoturismele plug-in hybrid

Dacă oamenii s-au ferit de modelele cu motor termic, unele dintre cele mai puțin poluante mașini au înregistrat totuși creșteri importante de vânzări.

Corespondent ȘtirileProTV: Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută o scădere de 20 de procente. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35, respectiv 41 la sută. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70 de procente. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57 la sută față de iulie 2025.

Tot luna trecută, înmatriculările de mașini pe benzină au scăzut cu 34%, iar cele diesel cu 50 de procente.

Se întâmplă asta în contextul în care carburanții s-au scumpit puternic în acest an, iar motorina a trecut bine de pragul de 10, chiar 11 lei pe litru. Și benzina s-a apropiat de acest nivel, în funcție de stație și de zonă.

Dan Vardie, președintele APIA: Cu certitudine, oamenii vor renunța din ce în ce mai mult la opțiunea pe benzină fără hibridizare și, evident, diesel, tocmai că nu mai vor să devină prizonierii unei situații neprevăzute. Adică eu îmi iau azi mașină și peste un an de zile unii fac un război care nu e sub controlul meu ca român, ca guvern, dar suportăm consecințele.

În cazul unei mașini electrice, câștigul poate fi și mai mare pentru cei care își produc singuri energia cu panouri fotovoltaice. Unii operatori le-au recomandat însă șoferilor să evite încărcarea mașinilor în intervalele de consum de vârf și să aleagă, pe cât posibil, orele în care cererea de energie este mai mică.

Dan Tudose, specialist în energie: Le putem încărca acasă, unde avem un tarif între 0.86 și 1,2 lei/kWh. Ele consumă în medie cam 20 kWh la fiecare 100 km și putem să le încărcăm la stațiile rapide publice, unde avem tarife diferențiate. Pornind de la 1,5 lei pe kWh, mergând până la 2,5 lei kWh. Cu un abonament de 200 kWh pentru care plătim 300 de lei putem să parcurgem 1000 de km.

De altfel, programul Casa Verde urmează să finanțeze în acest an doar sisteme de stocare, nu și instalarea de panouri. 400 de milioane de lei vor merge pentru astfel de baterii. Ghidul pentru noul program pentru baterii de stocare urmează să fie pus în consultare publică.