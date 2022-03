Autoritățile din Mariupol îngroapă morții într-o groapă comună. ”Fac rapid semnul crucii după care împing cadavrele”

Morgile din oraş sunt pline, iar multe alte cadavre care nu au fost ridicate se regăsesc încă în locuinţe. În această situaţie, autorităţile au decis că nu pot aştepta să organizeze înmorântări individuale.

Un șanț adânc de aproximativ 25 de metri săpat într-un vechi cimitir din inima orașului se umple cu cadavre adunate de lucrătorii din serviciile sociale municipale de la morgi și case.

Unele cadavre sunt aduse învelite în covoare sau pungi de plastic.

Patruzeci au venit marți, încă 30 au fost aduse miercuri. Acestea includ victime civile ale bombardamentelor asupra orașului și soldați, precum și civili care au murit din cauza bolilor sau din cauze naturale.

Alți muncitori din oraș aduc și cadavre, așa că numărul îngropaților crește rapid, iar totalul este acum neclar.

Persoanele care îngroapă trupurile neînsuflețite fac rapid semnul crucii după care împing cadavrele în groapa comună. Niciun membru al familiei sau alți îndoliați nu sunt prezenți pentru a-și lua rămas bun.

Înmormântarea rapidă a oamenilor se desfăşoară rapid, ruşii atacând în continuare oraşul. Marţi, obuzelele au aterizat în cimitir şi au întrerupt înmormântările şi au avarat şi un zid.

Yesterday, civilians in #Mariupol were buried in mass graves, because the incessant shelling made it impossible to bury them any other way. pic.twitter.com/5W1Tvmi5TE