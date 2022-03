LIVE UPDATE. Război în Ucraina ziua 15. Rusia a recunoscut folosirea armelor termobarice

Joi va avea loc prima întâlnire la nivel înalt între ministrul de externe Dmytro Kuleba și omologul său rus, Serghei Lavrov. Întâlnirea a fost pregătită pe teren neutru, la un forum desfășurat în sudul Turciei, potrivit anunțului făcut acum două zile de ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a sosit miercuri seară în Turcia, iar cei cei doi diplomați urmează să discute la un hotel din Antalya.

Între timp, confruntările au continuat miercuri în principalele orașe din Ucraina aflate sub asaltul rușilor. Forțele de ocupație par să nu mai țină seama de nimic în atacurile cu bombe. O maternitate din Mariupol a fost bombardată, acuză autoritățile locale, iar spitalul a fost complet distrus.

Cele două centrale nucleare, cea dezafectată de la Cernobîl, și cea de la Zaporojie, sunt acum controlate în totalitate de forțele ruse, care au întrerupt și datele transmise organismelor de supraveghere internaționale cu privire la nivelul radiațiilor, care acum nu este cunoscut.

SUA au desfăşurat două baterii antiaeriene Patriot suplimentare în Polonia, în conformitate cu angajamentul lor de a apăra teritoriul ţărilor membre ale NATO, a declarat miercuri un înalt responsabil al Pentagonului. De altfel, Germania spune că nu va trimite avioane de război în Ucraina, după ce SUA au respins oferta Poloniei de a-și transfera avioanele MiG-29 rusești în Ucraina printr-o bază americană din Germania. Marea Britanie trimite Ucrainei mai multe arme antitanc.

De cealaltă parte, în Rusia, Parlamentul vrea să introducă reglementarea preţurilor la alimente, medicamente şi alte bunuri, după ce acestea au început să urce vertiginos. Companii precum Starbucks, Coca Cola, PepsiCo și McDonald’s și-au anunțat retragerea din Rusia, urmând trendul început de alte firme mari, precum Apple. Valuta nu mai este de găsit, singurele schimburi pe care le permit acum băncile fiind cele online, în aplicații, fără bani cash.

UPDATE 00.15 Specialiștii ucraineni în eliminarea munițiilor explozive ar putea dezamorsa o bombă rusească doar cu mâinile goale și o sticlă cu apă.

Imagini care arată acest lucru au fost făcute publice de Charles Lister, cercetător principal și director al programelor privind Siria, Combaterea Terorismului și Extremismului la Institutul Orientului Mijlociu.

This #Russia -dropped bomb would flatten a building — and yet these #Ukraine EODs defuse it with 2 hands and a bottle of water, while shells audibly land nearby.

Peste 1 milion de copii au fugit din Ucraina în țările vecine în cele două săptămâni de când Rusia a început invadarea Ucrainei, a declarat miercuri un reprezentant al UNICEF, citat de Reuters.

Cel puțin 37 de copii au fost uciși și 50 au fost răniți , a declarat directorul executiv Catherine Russell într-un comunicat.

Russell a spus că a fost „îngrozită” de atacul raportat asupra unui spital de copii din orașul ucrainean Mariupol, unde oficialii au spus că un atac aerian rusesc a îngropat pacienții sub dărâmături, în ciuda acordurilor convenite de încetare a focului.

„Acest atac, dacă este confirmat, subliniază impactul oribil pe care acest război îl are asupra copiilor și familiilor Ucrainei”, a spus Russell.

UPDATE 23.30. Rusia a recunoscut că folosește un sistem de arme termobarice în Ucraina. Informația a fost făcută publică de Ministerul Apărării din Marea Britanie. Este vorba despre utilizarea sistemului de arme TOS-1A, fapt confirmat de Ministerul Apărării din Rusia.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.

Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.

???????? #StandWithUkraine???????? pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD