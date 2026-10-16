Banii au fost descoperiți într-un autoturism Rolls-Royce înmatriculat în România, iar autoritățile au confiscat 63.000 de euro, scrie Agenzia Giornalistica Opinione.

Potrivit informațiilor transmise de Comandamentul Provincial Udine al Guardia di Finanza, controlul a fost efectuat de ofițerii secției din Palmanova. Aceștia au inspectat autoturismul în care se aflau cei doi români și au găsit mai multe pachete de bancnote de 100 și 50 de euro, ascunse într-un compartiment al vehiculului.

Cei doi au declarat că banii aparțineau unui compatriot și că urmau să fie folosiți pentru achiziționarea unor opere de artă. Cu toate acestea, nu au putut prezenta documentele justificative solicitate de autorități.

Legea italiană impune declararea sumelor de cel puțin 10.000 de euro

Legislația italiană prevede că persoanele care intră sau ies din țară având asupra lor cel puțin 10.000 de euro în numerar trebuie să declare suma la Agenția Vamală și a Monopolurilor. Declarația poate fi depusă electronic, în avans, sau la birourile vamale de frontieră, în momentul trecerii graniței.

Nerespectarea acestei obligații poate atrage confiscarea administrativă a unei părți din suma nedeclarată. Procentul confiscat variază în funcție de valoarea care depășește pragul legal.

În urma controlului, ofițerii Guardia di Finanza au confiscat 63.000 de euro.