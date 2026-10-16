Agresorul, în vârstă de 30 de ani, este militar la o unitate din Târgoviște. În urmă cu două seri, după ce ar fi consumat alcool, s-a luat la ceartă cu un individ pe care îl cunoștea. Apoi, a devenit violent.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care victima, căzută la pământ, este bătută cu pumnii și picioarele. Cu traumatism cranio-facial și contuzie toracică, bărbatul de 52 de ani a fost transportat la spital.

Militarul este cercetat pentru loviri și alte violențe. Un individ care a fost martor și nu a sunat la 112 să oprească atacul este și el cercetat.