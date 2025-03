Australia se pregăteşte pentru un ciclon tropical rar pe coasta de est. Şcoli închise şi transport public oprit

Autorităţile îndemnând locuitorii din suburbiile predispuse la inundaţii să evacueze în curând, transmite Reuters.

Miercuri, avertizările de furtună se întindeau pe mai mult de 500 de kilometri de-a lungul coastei în statele Queensland şi New South Wales, afectând milioane de oameni.

Rafale de vânt distructive de până la 155 km/h (96 mph) s-ar putea dezvolta începând de joi după-amiază, iar ciclonul tropical Alfred este aşteptat să aterizeze ca o furtună de categoria a doua vineri dimineaţa devreme lângă Brisbane, capitala Queensland.

Cantitatea totală de precipitaţii ar putea ajunge la 800 mm (31,5 inch) în unele regiuni, mai mult decât media totală pentru luna martie, şi ar putea provoca inundaţii bruşte care pun viaţa în pericol, a declarat Biroul de Meteorologie.

”Acesta este un eveniment foarte rar pentru sud-estul statului Queensland ... au trecut multe decenii de când această parte a statului nu a mai avut parte de (un ciclon)”, a declarat reporterilor premierul din Queensland, David Crisafulli.

El a făcut apel la locuitori să respecte ordinele de evacuare.

Gold Coast, Australia Crowds gather to watch surfers riding the waves at Kirra beach as tropical cyclone Alfred is expected to make landfall in south-east Queensland. Photograph: Chris Hyde/Getty Images pic.twitter.com/PjJDKiSWYI

”Dacă vă aflaţi într-o zonă cu maree de furtună sau într-o zonă în care ştiţi că există inundaţii fluviale, trebuie să luaţi în considerare şi să vă gândiţi la planul de evacuare acum”, a declarat Crisafulli.

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că au fost trimise elicoptere de transport greu şi s-a oferit să ”furnizeze toate resursele necesare” pentru guvernele statelor afectate.

Mulţi locuitori şi-au părăsit casele, autorităţile grăbindu-se să deschidă centre de evacuare. Sacii de nisip sunt puţini, iar rafturile supermarketurilor au fost golite în timp ce oamenii îşi fac provizii de produse esenţiale.

Sud-estul Queensland şi nordul New South Wales au fost lovite ultima dată de un ciclon acum mai bine de o jumătate de secol, în 1974. Ultima dată când un ciclon a ameninţat Brisbane a fost în 1990, dar sistemul s-a îndreptat spre sud chiar înainte de a ajunge în oraş.

Şcolile din sud-estul Queensland vor fi închise, iar transportul public va fi oprit joi şi vineri.

Un total de 122 de şcoli din nordul New South Wales vor fi închise miercuri şi joi, iar locuitorii vulnerabili vor fi îndemnaţi să se mute până joi dimineaţă, a declarat premierul New South Wales, Chris Minns.

Insurance companies have been urged to be transparent with customers about the scope of their disaster coverage ahead of Tropical Cyclone Alfred, which could cause tens of millions of dollars of damage.https://t.co/tn1uFvmz03