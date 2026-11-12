Previziunea aparține unei echipe de cercetători de la Universitatea din Illinois, care a analizat evoluția populației mondiale și a avertizat că, dacă ritmul de creștere din ultimele două milenii s-ar menține, numărul oamenilor ar ajunge la infinit, scrie Metro.

Studiul a fost coordonat de fizicianul austro-american Heinz von Foerster, alături de alți doi cercetători. Concluzia lor era una sumbră: omenirea nu ar urma să dispară din cauza foametei, ci din cauza supraaglomerării. „Vor fi striviți până la moarte”, au scris autorii, referindu-se la generațiile viitoare.

De ce au ales cercetătorii data de 13 noiembrie 2026

Pentru a ajunge la această concluzie, echipa a analizat 24 de estimări ale populației mondiale, care acopereau o perioadă de aproximativ 2.000 de ani. Cercetătorii au comparat oamenii cu muștele de fructe, care pot dispărea atunci când sunt prea multe într-un spațiu restrâns și nu mai au suficiente resurse.

În cazul oamenilor, însă, capacitatea de colaborare ar permite populației să continue să crească, până la un nivel imposibil de susținut. În opinia autorilor, acest proces ar putea duce la autodistrugerea omenirii.

Data de 13 noiembrie 2026 nu a fost aleasă întâmplător. Von Foerster a explicat pentru „The New York Times” că cercetătorii stabiliseră un interval mai larg pentru acest scenariu, dar au optat pentru o zi de vineri 13, considerată în mod tradițional una cu ghinion.

Pentru a evita un asemenea deznodământ, oamenii de știință au propus inclusiv un sistem de limitare a populației, numit „peoplo-stat”. Printre măsurile sugerate se număra impozitarea familiilor cu trei copii, astfel încât rata natalității să fie redusă la jumătate. Călătoriile spațiale au fost prezentate și ele drept o posibilă alternativă, deși autorii au remarcat ironic că cei plecați în spațiu nu ar trebui să primească permisiunea de a reveni pe Pământ.

Previziunile apocaliptice nu s-au adeverit

Temerile legate de suprapopulare au continuat și în deceniile următoare. În 1968, biologul Paul Ehrlich a publicat cartea „The Population Bomb”, în care avertiza că omenirea se apropie de o catastrofă din cauza numărului tot mai mare de oameni. El anticipa foamete în masă în anii 1970 și susținea că Anglia nu va mai exista în anul 2000.

Aceste scenarii au influențat inclusiv cultura populară. Filmul „Dead Planet”, din 1972, prezenta un guvern care interzicea sarcina, în timp ce „Soylent Green”, lansat în 1973, imagina o societate supraaglomerată, în care oamenii ajungeau să lupte pentru resturi de hrană.

Realitatea a evoluat însă diferit. Culturile agricole rezistente la boli, îmbunătățirea tratamentelor medicale și urbanizarea au contribuit la schimbarea perspectivelor. În prezent, populația lumii depășește 8,3 miliarde de oameni, față de aproximativ 3 miliarde în 1960.

Potrivit profesoarei Nicola Shelton, expertă în sănătatea populației la University College London, populația mondială ar putea ajunge la aproximativ 10 miliarde până la sfârșitul acestui secol, după estimările Biroului de Recensământ al SUA. Ulterior, numărul locuitorilor planetei ar urma să scadă.

Îmbătrânirea populației devine o nouă problemă

În prezent, preocupările demografilor s-au schimbat. În locul unei creșteri fără limite, multe state se confruntă cu scăderea natalității și îmbătrânirea populației. China, Germania și Rusia au atins deja nivelul maxim al populației, iar Japonia și Statele Unite se confruntă, de asemenea, cu efectele îmbătrânirii.

Biologul matematic Joel Cohen, de la Universitatea Columbia, consideră că previziunea lui von Foerster a fost făcută într-un moment nepotrivit. La începutul anilor 1960, populația mondială se afla deja în apropierea unui vârf istoric al ritmului de creștere, lucru pe care cercetătorii nu îl puteau anticipa atunci.

În Statele Unite, Donald Trump, care s-a autointitulat „președintele fertilității”, încearcă să încurajeze creșterea natalității prin facilități fiscale acordate părinților. Cohen consideră însă că autoritățile ar trebui să acorde mai multă atenție copiilor care există deja, în loc să se concentreze exclusiv pe creșterea numărului de nașteri.

Datele arată că, în 2024, aproximativ 150,2 milioane de copii cu vârste sub cinci ani aveau o înălțime sub cea normală din cauza malnutriției, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Expertul atrage atenția că inegalitatea reprezintă o amenințare mai mare pentru omenire decât suprapopularea. În opinia sa, este dificil de justificat încurajarea nașterilor în condițiile în care societățile nu reușesc să asigure îngrijirea și hrana necesare copiilor care s-au născut deja.