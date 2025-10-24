Patronul unui restaurant din Sectorul 3, filmat în timp ce bătea un cățel. Animalul, preluat de ASPA

Un individ care a fost filmat în timp ce bătea un cățel, într-un restaurant din Sectorul 3 al Capitalei, a fost identificat de polițiști.

autor
Mădălina Stețco

În filmare, se vede cum bărbatul, proprietar al localului, lovește cu pumnii un pui de cocker spaniel, în vârstă de 10 luni.

Cazul a stârnit revoltă pe internet, iar oamenii au cerul pedepsirea individului. Cățelul a fost preluat de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, și internat într-o clinică veterinară.

Polițiștii au aflat că nu era prima dată când bărbatul își agresa câinele. Individul este cercetat penal pentru rănirea intenționată a animalelor și tulburarea ordinii publice.

