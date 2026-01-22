Actorul a povestit incidentul în emisiunea de radio britanică „Capital Breakfast”.

„A trebuit să merg direct de la Los Angeles la Madrid, pentru că aveam o filmare a doua zi. A fost ciudat, aveam doar 35 de minute să prind următorul avion”, a povestit Stephen Graham la radio.

„Când am coborât din avion – cel care venea de la Los Angeles la Atlanta – o femeie mă aștepta cu un carton pe care era scris numele meu. M-a condus pe scări, m-a urcat într-o mașină și m-a dus pe pistă, la celălalt capăt al aeroportului”, a adăugat el, descriind procedura drept „ridicolă”. Stephen Graham trebuia să se îmbarce într-un alt avion, cu destinația Spania.

Valiza rămasă în urmă și trofeul pierdut

„Dar mă gândeam mai ales la valiza mea”, a continuat actorul, explicând că bagajul se afla încă în avionul din care tocmai coborâse. „Nu-ți face griji, ne ocupăm noi de asta”, i-ar fi răspuns femeia responsabilă de transfer.

Îngrijorările actorului s-au dovedit întemeiate, deoarece valiza sa „a rămas la Atlanta”. În interior se aflau „șosetele, pantalonii, costumul, pantofii… și un Glob de Aur”, a spus el.

Povestea s-a încheiat însă cu bine. Stephen Graham a precizat că, în cele din urmă, și-a recuperat prețiosul trofeu după această aventură neașteptată. „Din fericire, a reapărut a doua zi. De fapt, două zile mai târziu”, a adăugat actorul.

