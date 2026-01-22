Schimbări ar urma să fie și în ceea ce privește procedura de depunere a dosarului de candidat, regulile de campanie sau organizarea alegerilor. Asta în condițiile în care, pentru scrutinurile din ultimii doi ani, statul a plătit aproape 700 de milioane de euro.

Noua conducere a Autorității Electorale Permanente a format 3 grupuri de lucru, care să scrie legi privind organizarea instituției, a alegerilor sau a campaniilor electorale. În acest sens, AEP promite că va reduce cheltuielile cu personalul cu cel puțin 10 la sută. În teritoriu nu e exclus să fie și concedieri.

Adrian Țuțuianu, președintele AEP: „Mai întâi, pe baza celor 3 criterii, dispersia teritorială, numărul de secții de vot, numărul de persoane din registrul electoral, să stabilim cam cum ar trebui să arate o structură județeană. Unele vor fi organizate ca birouri, altele ca servicii și, evident, asta înseamnă o reducere a numărului de posturi.”

„Nota de plată” a statului s-ar putea micșora și printr-un nou mod de organizare a alegerilor. Se iau în calcul buletinul de vot cu o singură filă, eliminarea autocolantelor și uniformizarea numărului de observatori din secțiile de votare. În plus...

Adrian Țuțuianu, președintele AEP: „Aș vrea să nu mai avem cabine din astea cu perdeluțe. Să avem urne care sunt transparente, eventual cu mecanisme care să permită numărarea buletinelor de vot incluse, introduse în urnă. Trebuie să existe niște pereți despărțitori care să nu permită cuiva să vadă ce a votat o persoană.”

Președintele AEP promite că din registrul electoral vor fi eliminate numele celor decedați. Iar amenzile pentru încălcări ale legislației electorale de către alegători și competitorii electorali ar putea să crească.

În ceea ce privește candidații și partidele, depunerea dosarelor de candidatură și verificarea semnăturilor s-ar putea face digital. În plus, sunt așteptate reguli mai precise pentru publicitatea politică și pentru definirea statutului de candidat independent.

