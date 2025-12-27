Au fost publicate imagini din satelit ale unui aerodrom militar din Belarus. Se crede că acesta găzduiește un sistem Oreșnik

Cercetătorii americani au declarat că au descoperit sistemul de rachete balistice Oreșnik în estul Belarusului, a relatat Reuters pe 26 decembrie.

Autorii studiului, Jeffrey Lewis și Michael Duitsman de la Middlebury College și Decker Eveleth de la CNA, Inc., au descoperit Hazel examinând imagini din satelit furnizate de Planet Labs.

Ei cred că sistemul este amplasat pe fostul aerodrom militar „Kricev-6” ( Google Maps ), lângă orașul Krichev, în regiunea Moghilev. Sistemul este situat la cinci kilometri de granița cu regiunea Smolensk din Rusia.

Aerodromul este situat la aproximativ 180 de kilometri de Ucraina, 370 de kilometri de Letonia, 400 de kilometri de Lituania și 540 de kilometri de Polonia.

Cercetătorii au declarat pentru Reuters că sunt 90% siguri că imaginile din satelit au surprins sitemul „ Oreșnik”.

O sursă Reuters a declarat că evaluarea cercetătorilor se aliniază cu concluziile serviciilor secrete americane.

Alexander Lukașenko a anunțat anterior că sistemul de rachete Oreșnik este în serviciu de luptă în Belarus din 17 decembrie.

Oreșnik este un sistem experimental de rachete balistice cu rază medie de acțiune. Raza sa de acțiune este estimată la 5.500 de kilometri. Forțele Armate Ruse au folosit pentru prima dată Oreșnik în noiembrie 2024, lansând un atac cu rachete asupra râului Nipru.

