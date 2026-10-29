Coliziunea mortală dintre două trenuri, care a avut loc miercuri dimineaţă la sud de Madrid, în provincia Toledo, a dus la decesul Julietei Gallego, atletă spaniolă specializată în săritura în lungime, potrivit News.ro.

„Familia atletismului spaniol se alătură durerii provocate de decesul Julietei Gallego, atletă a clubului AD Sprint, în accidentul feroviar produs la Urda (Toledo)”, a scris Federaţia Spaniolă de Atletism (RFEA) într-o postare pe X. „Dorim să transmitem condoleanţele noastre şi tot sprijinul nostru familiei sale, celor dragi şi colegilor ei de club.”

Gallego tocmai împlinise 24 de ani. Membră a clubului madrilen AD Sprint, ea deţinea un record de 5,90 m, realizat la Campionatele Spaniei pentru sub 23 de ani din 2023, unde s-a clasat pe locul patru.

Clubul a programat un minut de reculegere joi pentru a-i aduce un omagiu atletei sale şi celorlalte victime ale accidentului de la Urda.

S-a aflat cauza tragediei feroviare din Spania

Ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, a declarat că o eroare de comunicație informatică și o eroare umană ar fi cauza care a dus la producerea groaznicului accident feroviar.

Accidentul s-a petrecut pe linia de mare viteză Madrid-Sevilla, la kilometrul 118, în momentul în care trenul de mare viteză AVE, operat de compania feroviară de stat, a intrat în stația Urda, în provincia Toledo. Trenul AVE care plecase din Madrid spre Sevilla, cu 397 de persoane la bord, iar în trenul privat Iryo se aflau 147 de călători, inclusiv un bebeluș. În timp ce trenul RENFE se apropia de stația Urda, trenul companiei private Iryo era oprit pe aceeași linie.

Potrivit televiziunii naționale spaniole RTV, trenul de mare viteză ar fi intrat în stație cu o viteză estimată de aproximativ 160km/h. Impactul a avut loc la ora locală 8:54, iar în urma loviturii violente, mai multe vagoane ale trenului care staționa au deraiat și au fost proiectate pe câmp. La aproximativ 8 ore de la producerea accidentului, Ministrul spaniol al Transporturilor a declarat că accidentul s-a produs în urma unei defecțiuni a sistemului informatic de comunicații și a unei erori umane.

Potrivit ministrului, defecțiunea a declanșat semnalul roșu și a dus la oprirea automată a traficului feroviar. Ministrul a precizat că trenului RENFE i s-a permis să își continue deplasarea, deși semnalul roșu era activ, iar în față, pe aceeași linie, staționa un alt tren. Ministrul a calificat drept eronată decizia de a permite reluarea deplasării trenului RENFE. Așadar, explicațiile ministrului indică o defecțiune tehnică, urmată de o decizie greșită luată de un om. Succesiunea exactă a evenimentelor și responsabilitățile urmează să fie clarificate prin anchetă.