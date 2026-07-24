Incendiile considerate cu potențial ridicat de propagare și care sunt monitorizate cu atenție sunt următoarele:

incendiul din Villa del Prado, extins către Aldea del Fresno;

incendiul din San Martín de Valdeiglesias, extins către Pelayos de la Presa;

incendiul din Almorox (provincia Toledo), aflat în prezent în faza de stabilizare;

incendiul din Burgohondo (provincia Ávila), care, în funcție de condițiile meteorologice, ar putea afecta și teritoriul Comunității Madrid.

Recomandările MAE pentru cetățenii români

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informațiile publice comunicate de către autoritățile spaniole:

https://www.comunidad.madrid/seguridad-emergencias-asem-112

https://servicios.jcyl.es/incyl/incyl

https://www.proteccioncivil.es/

MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Madrid: (+34) 685 440 149; (+34) 685 440 159; (+34) 685 440 166; (+34) 685 440 153, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

Numere de urgență pentru românii aflați în Spania

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele telefoane de urgență ale oficiilor consulare ale României în Regatul Spaniei, în funcție de circumscripția consulară de reședință, astfel:

Consulatul General al României la Madrid: +(34) 669 362 202

Consulatul General al României la Barcelona: +(34) 661 547 853

Consulatul General al României la Sevilla: +(34) 648 212 169

Consulatul General al României la Bilbao: +(34) 608 956 278

Consulatul General al României la Valencia: +(34) 677 842 467

Consulatul României la Ciudad Real: +(34) 609 513 790

Consulatul României la Zaragoza: +(34) 663 814 474

Consulatul României la Almería: +(34) 682 733 408

MAE recomandă consultarea paginilor web cgmadrid.mae.ro, barcelona.mae.ro, sevilla.mae.ro, bilbao.mae.ro, valencia.mae.ro, ciudadreal.mae.ro, zaragoza.mae.ro, almeria.mae.ro, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.