Atentatul terorist dejucat la Paris: Atacatorul este un minor racolat online și plătit cu 600 de euro. Cine se află în spate

Parchetul Național Antiterorist (PNAT) a făcut două noi arestări și a prelungit custodia minorului arestat sâmbătă după atentatul terorist dejucat de la Paris, la un sediul Bank of America, scrie Le Monde.

Incidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 3:30, pe Rue La Boétie, din zona central-vestică a Parisului, în fața clădirii Bank of America. Polițiștii au arestat atunci un bărbat care tocmai plasase un dispozitiv exploziv artizanal în fața băncii. Bărbatul era pe punctul de a detona dispozitivul cu o brichetă. El era însoțit de o a doua persoană care a fugit pe jos.

Conform primelor rapoarte, cei doi bărbați au ajuns pe jos în fața localului american. În timp ce primul bărbat amplasa dispozitivul, al doilea s-a retras, aparent pentru a face fotografii sau un videoclip cu telefonul mobil. Dispozitivul exploziv era format dintr-un recipient transparent de 5 litri cu lichid, probabil o hidrocarbură, și un sistem de detonare.

Racolat pe Snapchat și plătit de o grupare iraniană cu 600 de euro

Parchetul antiterorist a preluat imediat cazul și a deschis o anchetă, în special pentru „tentativă de distrugere prin incendiu sau mijloace periculoase în legătură cu o întreprindere teroristă”. Ancheta a fost încredințată secției antiteroriste a brigăzii criminale a poliției judiciare din Paris și Direcției Generale de Securitate Internă.