Atentatul terorist dejucat la Paris: Atacatorul este un minor racolat online și plătit cu 600 de euro. Cine se află în spate

Atentatul terorist dejucat la Paris urma să fie comis de un tânăr senegalez de 17 ani, racolat online și plătit cu 600 de euro de o grupare pro-iraniană, potrivit presei franceze. 

Parchetul Național Antiterorist (PNAT) a făcut două noi arestări și a prelungit custodia minorului arestat sâmbătă după atentatul terorist dejucat de la Paris, la un sediul Bank of America, scrie Le Monde.

Incidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 3:30, pe Rue La Boétie, din zona central-vestică a Parisului, în fața clădirii Bank of America. Polițiștii au arestat atunci un bărbat care tocmai plasase un dispozitiv exploziv artizanal în fața băncii. Bărbatul era pe punctul de a detona dispozitivul cu o brichetă. El era însoțit de o a doua persoană care a fugit pe jos.

Conform primelor rapoarte, cei doi bărbați au ajuns pe jos în fața localului american. În timp ce primul bărbat amplasa dispozitivul, al doilea s-a retras, aparent pentru a face fotografii sau un videoclip cu telefonul mobil. Dispozitivul exploziv era format dintr-un recipient transparent de 5 litri cu lichid, probabil o hidrocarbură, și un sistem de detonare.

Racolat pe Snapchat și plătit de o grupare iraniană cu 600 de euro

Parchetul antiterorist a preluat imediat cazul și a deschis o anchetă, în special pentru „tentativă de distrugere prin incendiu sau mijloace periculoase în legătură cu o întreprindere teroristă”. Ancheta a fost încredințată secției antiteroriste a brigăzii criminale a poliției judiciare din Paris și Direcției Generale de Securitate Internă.

Minorul arestat sâmbătă a explicat, potrivit unei surse din poliție, că fusese recrutat prin intermediul aplicației Snapchat pentru a realiza această operațiune în schimbul sumei de 600 de euro. Conform anchetatorilor, minorul are 17 ani, este de origine senegaleză și se afla deja în atenția poliției.

Potrivit Le Figaro, atacul asupra sediului Bank of America din Paris a fost pus la cale de gruparea iraniană Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, care ar putea fi tradusă ca „Mișcarea Islamică a Companionilor Virtuții”.

Contextul inerent operațiunilor israeliano-americane din Iran și starea amenințării necesită cel mai înalt nivel de atenție”, a transmis ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez. Ministrul a cerut ”oficialilor aleși să mobilizeze poliția municipală și sistemele de supraveghere video pentru a preveni orice acțiune asupra siturilor israeliano-americane și a celor care reprezintă interesele acestor țări”.

