În total, 339 de deţinuţi pentru terorism islamist au ieşit din închisoare începând din 2021, potrivit PNAT.

În 2025, au ieşit 46 dintre ei, printre care Brahim Bahrir, care a ameninţat vineri cu un cuţit mai mulţi jandarmi la Arcul de Triumf din Paris, înainte de a muri din cauza rănilor provocate de gloanţe.

Acest bărbat, condamnat în 2013 pentru terorism în Belgia, unde înjunghiase doi poliţişti, a fost eliberat din închisoarea din Franţa (unde fusese transferat) în urmă cu o lună şi jumătate, pe 24 decembrie.

El făcea obiectul unei supravegheri judiciare, ce includea în special obligaţia de a urma programul de deradicalizare 'Pairs'. De asemenea, era vizat de o măsură individuală de control administrativ şi supraveghere (MICAS).

Potrivit procurorului antiterorist, în 2021 aproape 21% dintre cei care au ieşit din închisoare fuseseră condamnaţi pentru acţiuni violente sau proiecte de atentat, proporţie ce ar urma să fie de 52% în 2026.