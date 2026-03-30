Turismul este în scădere, costurile de aprovizionare cresc, iar tensiunile din strâmtoarea Ormuz afectează atât livrările de petrol, cât și importurile de alimente.

În Dubai, un oraș cunoscut pentru lux și stabilitate, presiunea economică începe să se vadă în hoteluri, pe plaje sau dincolo de vitrinele magazinelor.

Așa arată plajele din Dubai în aceste zile. Deși luna martie este considerată perfectă pentru vacanțe în acea parte a globului, imaginile surprinse recent arată petice de nisip aproape goale - un contrast vizibil față de perioada de dinaintea izbucnirii războiului.

Sally Lockwood, corespondent Sky News: ”Dubaiul este un oraș în care oamenii mănâncă frecvent în oraș. Este una dintre capitalele culinare ale lumii. Însă, în acest moment, chiar și cele mai aglomerate restaurante resimt impactul războiului”.

”Acesta este un mesaj de urgență, care ne atenționează că există o amenințare cu rachete. Asta rezumă perfect realitatea, nu-i așa?”.

Stefano Mihalitsianos, director operațional al unui lanț de restaurante: ”E realitatea a ceea ce se întâmplă în această țară în acest moment. Am redus meniurile cu aproximativ 50%. De asemenea, pentru a diminua presiunea asupra lanțului de aprovizionare, am redus fondul de salarii cu aproximativ 30%. Am făcut acest lucru pentru a putea păstra personalul. Imediat ce lucrurile vor reintra în normal, vrem să putem restitui acei 30%”.

Sally Lockwood: ”Într-o situație de criză ca aceasta, cei care trăiesc de la un salariu la altul sunt cei mai vulnerabili - chiar și șoferii de taxi”.

Salariul mediu pentru un angajat din sectorul „mâncare și băutură”, în Emiratele Arabe Unite, este între 2.000 și 3.000 de dirhami pe lună, potrivit unei agenții de recrutare din regiune. Mulți sunt acum îngrijorați pentru traiul lor.

Ce scoate la iveală în Dubai războiul: ”Mai puțin din opulența pentru care este cunoscut și mai mult din viața locală”

”Sally Lockwood: Absorbiți costurile mai mari pentru moment. Nu reduceți salariile angajaților. De ce este acest lucru important pentru dumneavoastră?

Wadad Zarzour, patroana unui restaurant: Este foarte important pentru că angajații mei m-au susținut de la început. Au dat dovadă de multă energie, sunt aici pentru mine și eu sunt aici pentru ei”.

Sally Lockwood: ”De pe balcoanele celor mai exclusiviste hoteluri din Dubai se poate vedea cum strâmtoarea Ormuz este practic ținută „ostatică”. Petrolierele staționează. Nu mai pot să navigheze în siguranță. Însă aproximativ 70% din alimentele din statele din Golf sunt aduse prin această rută și, având în vedere că atât de multe produse sunt importate pe cale maritimă, se observă și o creștere semnificativă a costurilor”.

Wadad Zarzour, patroana unui restaurant: ”Momentan, nu ne confruntăm cu o criză. Totuși, nu cred că acest lucru mai poate fi susținut prea mult timp”.

Sunil Kumar, directorul unui lanț de supermarketuri: ”Referitor la strâmtoarea Ormuz, toată lumea crede că petrolul este cel mai important. Este într-adevăr foarte important, dar în același timp hrana pentru această regiune este la fel de crucială. Portul Jebel Ali din UAE - ne bazam pe el și pe portul Khalifa din Abu Dhabi. Acum aceste două porturi nu mai funcționează”.

Costurile de transport au crescut, de asemenea. Directorul unui lanț de supermarketuri spune că acum există o taxă suplimentară de până la 5.000 de dolari pe container.

Sally Lockwood: ”Ceea ce scoate la iveală acest război este o latură a Dubaiului pe care mulți vizitatori nu o văd: un puternic spirit de comunitate. Mai puțin din opulența pentru care este cunoscut și mai mult din viața locală. Însă, pentru muncitorii slab plătiți care mențin țara în funcțiune, războiul aduce un cost mult mai vizibil”.